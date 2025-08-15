Με μουσικό πρόγραμμα γιορτάστηκε χθες βράδυ στο ανοιχτό αμφιθέατρο της κατεχόμενης Αμμοχώστου η 78η επέτειος ανεξαρτησίας του Πακιστάν από τον «σύνδεσμο ενότητας και πολιτισμού του Πακιστάν» που έχει δημιουργηθεί στα κατεχόμενα.

Όπως μεταδίδουν τ/κ ΜΜΕ, στην εκδήλωση παρευρέθηκαν περίπου 5.000 άτομα. Εκ μέρους της «κυβέρνησης» παρέστη ο «υπουργός δημοσιονομικών», Οζντεμίρ Μπέροβα, καθώς επίσης «βουλευτές» της «επαρχίας» Κερύνειας, ο «δήμαρχος» Μοράτ Σενκιούλ, εκπρόσωποι κομμάτων και ο «επίτιμος πρόεδρος» του «συνδέσμου ενότητας και πολιτισμού του Πακιστάν», Mazhar İqbal.

Πηγή: ΚΥΠΕ