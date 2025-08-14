Προσηλωμένος στον μόνο δρόμο που υπηρετεί τη νομιμότητα και το διεθνές δίκαιο, στην άρση του αδιεξόδου και στην επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν, στη βάση των ψηφισμάτων των ΗΕ, των αρχών και αξιών της ΕΕ και στο κεκτημένο της προηγούμενης διαπραγματευτικής διαδικασίας, παραμένει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σύμφωνα με την Προεδρία.

Σε ανακοίνωσή της για τη μαύρη επέτειο της δεύτερης τουρκικής εισβολής, η Προεδρία τονίζει ότι ο τερματισμός των συνεπειών της εισβολής και της κατοχής είναι αδιαπραγμάτευτος στόχος.

Όπως γράφει, «συμπληρώνονται σήμερα 51 χρόνια από τη μέρα ολοκλήρωσης του εγκλήματος κατά της Κύπρου, της δεύτερης φάσης της βάρβαρης και παράνομης τουρκικής εισβολής».

Κάνοντας αναδρομή στα γεγονότα, αναφέρει ότι στις 14 Αυγούστου το 1974, ενώ εξελίσσονταν συνομιλίες στη Γενεύη, η Τουρκία περιφρονεί κάθε πτυχή του Διεθνούς Δικαίου, θέτει σε εφαρμογή τον «Αττίλα 2», καταλαμβάνοντας την Αμμόχωστο, τη Μόρφου και άλλες περιοχές επεκτείνοντας την κατοχή στο 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας και προκαλώντας βίαιο εκτοπισμό πολιτών, σκορπώντας τον θάνατο και την καταστροφή

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο συνήλθε στις 15 και 16 Αυγούστου, καταδίκασε τις βάρβαρες ενέργειες της Τουρκίας ζητώντας άμεση κατάπαυση του πυρός και άμεση αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο, ενώ τα επόμενα χρόνια υιοθέτησε, μεταξύ άλλων, τα ψηφίσματα 550 και 789 για την Αμμόχωστο, τα οποία η κατοχική Τουρκία εξακολουθεί να αγνοεί ενώ παραμένουν απολύτως επίκαιρα και δεσμευτικά και των οποίων η εφαρμογή αποτελεί σαφή διεθνή απαίτηση.

"51 χρόνια μετά, ο τερματισμός των συνεπειών της εισβολής και της κατοχής είναι αδιαπραγμάτευτος στόχος", σημειώνει η Προεδρία, προσθέτοντας ότι η "απελευθέρωση, η επανένωση της χώρας και του λαού της και η επιστροφή είναι που καθοδηγούν τις ενέργειες μας" και τονίζει ότι "η παρούσα απαράδεκτη κατάσταση πραγμάτων δεν συνιστά σε καμία περίπτωση λύση ούτε προοπτική για την Κύπρο και τον λαό της".

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, αναφέρει η Προεδρία, "παραμένει προσηλωμένος στον μόνο δρόμο που υπηρετεί τη νομιμότητα και το διεθνές δίκαιο, στην άρση του αδιεξόδου και στην επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν, στη βάση των ψηφισμάτων των ΗΕ, των αρχών και αξιών της ΕΕ και στο κεκτημένο της προηγούμενης διαπραγματευτικής διαδικασίας".

Με προσήλωση, αξιοποιώντας ολα τα διπλωματικά εργαλεία και εντείνοντας ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η πλευρά μας συνεργάζονται πλήρως με τον ΓΓ των ΗΕ, τα Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, τους θεσμούς και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - της οποίας η ενεργότερη εμπλοκη αποτελεί βασική επιδίωξη- με στόχο την επιτυχή έκβαση της πρωτοβουλίας του ΓΓ των ΗΕ.

Αυτή η αταλάντευτη προσήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, συνεχίζει, "θα παραμείνει αμείωτη όπως οδηγούμαστε στην κοινή συνάντηση της Νέας Υόρκης και ακολούθως στη νέα πολυμερή διάσκεψη που έχει ανακοινώσει ότι θα συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών".

Πηγή: ΚΥΠΕ