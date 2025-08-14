Πενήντα ένα χρόνια μετά τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής η ανάγκη για δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού παραμένει επίκαιρη όσο ποτέ, τονίζει η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων, η οποία καλεί την πολιτεία, την κοινωνία, τη διεθνή κοινότητα αλλά και κάθε πολίτη «να μην ξεχάσει».

Σε ανακοίνωσή της, με αφορμή την 51η Επέτειο μνήμης από τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής, η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων αναφέρει πως η επέτειος «δεν αποτελεί απλώς ένα ιστορικό ορόσημο», αλλά όπως σημειώνει «είναι μία διαρκής υπενθύμιση του χρέους που κουβαλούμε για τη διατήρηση της μνήμης του εγκλήματος, που διαπράχθηκε εις βάρος της Κύπρου και του λαού της το καλοκαίρι του 1974 και της συνέχισης του αγώνα για απελευθέρωση όλων των κατεχόμενων εδαφών αλλά και της αποκατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προσφύγων με την επιστροφή τους στις κατεχόμενες πόλεις και στα χωριά».

Καλεί την πολιτεία να διατηρήσει ζωντανή τη συλλογική μνήμη, να σταθεί στο πλευρό όσων εξακολουθούν να παλεύουν για επιστροφή, δικαιοσύνη και ειρήνη.

«Μιας ειρήνης, η οποία δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στην αδικία και τη λήθη, αλλά μπορεί να εδραιωθεί μόνο με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις ελευθερίες όλων των πολιτών της. Η επιστροφή δεν είναι σύνθημα είναι δικαίωμα», διαμηνύει η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων.

Πηγή: ΚΥΠΕ