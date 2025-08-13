Την τουρκική ομάδα της Φενέρμπαχτσε προτίθεται να καταγγείλει στην ΟΥΕΦΑ ο υποψήφιος βουλευτής του ΕΛΑΜ, Ευγένιος Χαμπουλλάς.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χθες, στον αγώνα Φενέρμπαχτσε – Φέγενορντ για τα προκριματικά του Champions League, στις διαφημιστικές πινακίδες του γηπέδου προβλήθηκε επανειλημμένα το μήνυμα «Come to Northern Cyprus».

Σημείωνε ότι, ετοιμάζει επιστολή προς την ΟΥΕΦΑ, καταγγέλλοντας το περιστατικό και απαιτώντας να ληφθούν άμεσα μέτρα, ώστε να μην ξαναδούμε παρόμοιες προκλήσεις στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Η ανάρτηση του

Απαράδεκτο και προκλητικό!

Χθες, στον αγώνα Φενέρμπαχτσε – Φέγενορντ για τα προκριματικά του Champions League, στις διαφημιστικές πινακίδες του γηπέδου προβλήθηκε επανειλημμένα το μήνυμα "Come to Northern Cyprus".

Μια καμπάνια που αποτελεί ωμή πρόκληση προς την Κυπριακή Δημοκρατία, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και προσπαθεί να “νομιμοποιήσει” το κατοχικό καθεστώς.

Δεν πρόκειται για απλή αθλητική διαφήμιση. Είναι πολιτική προπαγάνδα μέσα από τον χώρο του αθλητισμού, την ώρα που η Κύπρος συνεχίζει να βιώνει τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής του 1974, με χιλιάδες πρόσφυγες, αγνοούμενους και κατεχόμενα εδάφη.

Δεν θα αφήσουμε τέτοιες προκλητικές ενέργειες να περνούν απαρατήρητες. Ο αθλητισμός δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνεται όχημα πολιτικής προπαγάνδας που προσβάλλει τα θύματα και την ιστορία μας.

Ήδη ετοιμάζω επιστολή προς την ΟΥΕΦΑ, καταγγέλλοντας το περιστατικό και απαιτώντας να ληφθούν άμεσα μέτρα, ώστε να μην ξαναδούμε παρόμοιες προκλήσεις στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

- Ευγένιος Χαμπουλλάς -