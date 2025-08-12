Η Εθνική Ομοσπονδία Κυπρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο (National Federation of Cypriots in the UK) ζητά με έντονο τρόπο την παραίτηση του Afzal Khan, βουλευτή και Εμπορικού Επιτρόπου του Ηνωμένου Βασιλείου στην Τουρκία, μετά από πρόσφατη επίσκεψή του στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κύπρου.

Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς η επίσκεψη θεωρείται παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας και της μακροχρόνιας πολιτικής του Ηνωμένου Βασιλείου.Σε επιστολή που απευθύνεται στον Υπουργό Εμπορίου και Κρατικό Υπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Jonathan Reynolds, η Ομοσπονδία, η οποία εκπροσωπεί περισσότερους από 300.000 Βρετανούς πολίτες κυπριακής καταγωγής, καταγγέλλει την επίσκεψη του Khan ως «σοβαρή παραβίαση διπλωματικού πρωτοκόλλου και διεθνούς δικαίου».

Ο Χρίστος Καραολής, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, υπογράμμισε ότι η επίσκεψη έγινε σε μια περιοχή που η Τουρκία κατέχει παράνομα από το 1974, μετά την τουρκική εισβολή, και η οποία αναγνωρίζεται διεθνώς ως τμήμα της Δημοκρατίας της Κύπρου.Η επιστολή επισημαίνει ότι ο Khan συναντήθηκε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ, ο οποίος υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών, μια θέση που απορρίπτεται από τη διεθνή κοινότητα και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η Ομοσπονδία καλεί την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να απομακρύνει άμεσα τον Khan από τη θέση του, υποστηρίζοντας ότι η ενέργειά του υπονομεύει την ξεκάθαρη θέση της χώρας κατά της αναγνώρισης της λεγόμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου».

Μια εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι η επίσκεψη έγινε σε προσωπικό επίπεδο και ότι η κυβέρνηση δεν είχε προηγούμενη γνώση της.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου παραμένει αμετάβλητη: η λεγόμενη «ΤΔΒΚ» δεν αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητο κράτος, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ και τη Σύμβαση της Χιλή.