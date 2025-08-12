Στην είσοδο του σκλαβωμένου Καραβά δεσπόζει πλέον η γιγαντιαία φιγούρα του γενοκτόνου Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, με διάμετρο 8 μέτρα και βάρος περίπου 7 τόνους. Το έργο δωρίστηκε στον Δήμο Λαπήθου-Καραβά-Μύρτου από τον Δήμο Μπουγιουκτσέκμετζε της Κωνσταντινούπολης, με πρωτοβουλία του δημάρχου Χασάν Ακγούν.

Η τοποθέτηση ολοκληρώθηκε σε κεντρικό σημείο, ώστε, σύμφωνα με Τ/κ ΜΜΕ «να αποτελεί εντυπωσιακό ορόσημο για κατοίκους και επισκέπτες». Η σιλουέτα, πέρα από τη μνημειακή της διάσταση, φέρει και ισχυρό συμβολισμό, συνδέοντας την περιοχή με τα «ιδανικά και την κληρονομιά του Ατατούρκ».

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Λαπήθου-Καραβά-Μύρτου ανέφερε:

«Για αυτή τη σημαντική προσφορά ευχαριστούμε τον κ. Χασάν Ακγούν, τους χορηγούς και όλους όσοι συνέβαλαν. Στα βήματα του Ατατούρκ, προχωράμε στο φως της Δημοκρατίας μας».

Οι τοπικές αρχές υπογραμμίζουν ότι το μνημείο θα λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς και θα ενισχύσει την πολιτιστική ταυτότητα του σκλαβωμένου Καραβά.



