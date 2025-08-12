Οριακή αναμένεται η κάλυψη της ηλεκτρικής ζήτησης σήμερα μεταξύ 18:30 και 22:00, προειδοποιεί ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), καλώντας το κοινό να περιορίσει την κατανάλωση για την αποφυγή διακοπών που ενδέχεται να φτάσουν έως 30 λεπτά ανά ομάδα καταναλωτών.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή του ο ΔΣΜΚ ενημερώνει το κοινό ότι η κάλυψη της ηλεκτρικής ζήτησης σήμερα, μεταξύ των ωρών 18:30-22:00, αναμένεται να είναι οριακή λόγω τεχνικών προβλημάτων και περιορισμών και δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο περικοπών καταναλωτικού φορτίου για λόγους διατήρησης της ασφαλούς λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος. Σε περίπτωση που αυτές κριθούν αναγκαίες, εκτιμάται ότι η μέγιστη συνεχόμενη περίοδος περικοπών δεν θα ξεπεράσει τα τριάντα (30) λεπτά για κάθε ομάδα καταναλωτών.

«Ο ΔΣΜΚ προσπαθεί να διαχειριστεί την κατάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και απευθύνει έκκληση στους καταναλωτές για μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης κατά τις προαναφερθείσες ώρες. Η όποια βοήθεια του καταναλωτικού κοινού θα συμβάλει στην αποφυγή πιθανών περικοπών καταναλωτικού φορτίου», αναφέρεται.

Ο ΔΣΜΚ προσθέτει ότι κατανοεί την ταλαιπωρία που πιθανόν να προκληθεί στους καταναλωτές, ωστόσο αποτελεί προτεραιότητα η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ