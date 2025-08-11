Τα 3 εκατομμύρια ξεπέρασαν οι επιβάτες, που χρησιμοποίησαν το παράνομο αεροδρόμιο στην κατεχόμενη Τύμπου τους πρώτους 7 μήνες, Ιανουάριο – Ιούλιο 2025, ενώ ο αριθμός των αφίξεων και αναχωρήσεων έφτασε τις 20.585.

Όπως μεταδίδουν τ/κ ΜΜΕ, ανακοίνωση της εταιρείας που διαχειρίζεται το παράνομο αεροδρόμιο, T&T Airport Operations, καταγράφηκε αύξηση 18,94% στον αριθμό των επιβατών και αύξηση 23,17% στα αεροσκάφη κατά τους πρώτους 7 μήνες του τρέχοντος έτους, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η εταιρεία τον Ιανουάριο του 2024, το «αεροδρόμιο» χρησιμοποιήθηκε από 334.510 επιβάτες και τον Ιανουάριο του 2025 από 433.811, τον Φεβρουάριο του 2024 ήταν 354.960 οι επιβάτες και 395.753 τον Φεβρουάριο του 2025. Τον Μάρτιο του 2024 ταξίδεψαν 336.020 άτομα και τον ίδιο μήνα του 2025 374.417. Τον Απρίλιο του 2024, 360.026 επιβάτες και τον Απρίλιο του 2025, 443.045. Τον Μάιο του 2024 ήταν 388.915, τον Μάιο του 2025 468.183, τον Ιούνιο του 2024 407.516 επιβάτες, τον Ιούνιο του 2025 475.367. Τέλος τον Ιούλιο 2024 οι επιβάτες από το παράνομο αεροδρόμιο ήταν 426.718 και τον Ιούλιο του 2025 512.105.

Πηγή: ΚΥΠΕ