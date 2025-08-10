Το Κοινοτικό Συμβούλιο Παχυάμμου σε υπόμνημα που επιδόθηκε σήμερα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο περιθώριο της παρουσίας του στο μνημόσυνο των πεσόντων κατά τις μάχες της Τηλλυρίας, που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Παχύαμμο υπογραμμίζει την αναγκαιότητα διάνοιξης οδοφράγματος στα Κόκκινα, θέτοντας και άλλα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και τις υποδομές στην κοινότητα.

Μεταξύ άλλων, η κοινοτική αρχή καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όπως θέσει το άνοιγμα του οδοφράγματος Κοκκίνων ως θέμα ύψιστης προτεραιότητας και ανθρωπιστικής σημασίας. Η δημιουργία ενός διαδρόμου πρόσβασης μέσω των Κοκκίνων δεν συνιστά απλώς πολιτική διευθέτηση, αλλά πρωτίστως πράξη δικαιοσύνης και στήριξης προς μια κοινότητα που αγωνίζεται να παραμείνει ζωντανή, παρά τις αντιξοότητες, αναφέρει.

Προσθέτει πως η κοινότητα βιώνει εδώ και δεκαετίες τις συνέπειες της γεωγραφικής, κοινωνικής και οικονομικής απομόνωσης, ως αποτέλεσμα της μη λειτουργίας του οδοφράγματος στην περιοχή των Κοκκίνων.

Πέραν των κοινωνικών συνεπειών, η απομόνωση αυτή επιτείνει την ερήμωση της περιοχής, εμποδίζει την αναπτυξιακή προοπτική, και εντείνει το αίσθημα εγκατάλειψης που βιώνουν οι κάτοικοι, αναφέρεται.

Ακόμη το Κοινοτικό Συμβούλιο επισημαίνει πως η κοινότητα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υδροδότησης. Παρά τη συνεχιζόμενη αναγκαιότητα για εξωτερική προμήθεια νερού από τον Πωμό, αιτούμαστε τη στήριξή της Πολιτείας για την έγκριση και υλοποίηση διατρήσεων εντός της κοινότητας, ώστε να διασφαλιστεί η αυτάρκεια και βιωσιμότητα της υδροδότησης για τους κατοίκους μας, προσθέτει το Συμβούλιο.

Ακόμη επισημαίνει πως η κοινότητα του Παχυάμμου είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις δασικές πυρκαγιές, λόγω της γεωγραφικής της απομόνωσης και των ακραίων καιρικών φαινομένων και ζητά έγκριση για την προμήθεια και εγκατάσταση δορυφορικού συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιών, καθώς και την αγορά και εγκατάσταση δεξαμενών νερού για την άμεση πρόσβαση σε υδάτινους πόρους σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Το Συμβούλιο ζητεί επίσης τη συνεργασία του κράτους για την εξασφάλιση πρόσβασης προς την παραλία και το κοιμητήριο της κοινότητας, μέσω διανοίξεων και ρυθμίσεων σε παρακείμενη κρατική γη, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση για κατοίκους και επισκέπτες.

Σχετικά με το θέμα της οικονομικής στήριξης για ολοκλήρωση πάρκου και μνημείου σημειώνει πως η δημιουργία του πάρκου προς το κοιμητήριο και του μνημείου πεσόντων της Τηλλυρίας 1964 βρίσκεται σε εξέλιξη. Ζητούμε, προσθέτει, την οικονομική στήριξη του κράτους για την ολοκλήρωσή τους, ώστε να αναβαθμιστεί η περιοχή, προσφέροντας έναν χώρο μνήμης και περισυλλογής στους πολίτες, αλλά και στους επισκέπτες μας.

Πηγή: ΚΥΠΕ