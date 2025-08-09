Η Κυβέρνηση έδωσε τη συγκατάθεσή της σε πρόταση των Ηνωμένων Εθνών που αφορά την αντικατάσταση του αποχωρούντα Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, Κόλιν Στιούαρτ, δήλωσε, το Σάββατο, απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Παράλληλα, ανέφερε ότι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από τα Ηνωμένα Έθνη.

Ο κ. Στιούαρτ, ο οποίος υπηρέτησε στην Κύπρο από το 2021, ως Ειδικός Αντιπρόσωπος και επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), αποχώρησε αυτό τον μήνα, λόγω αφυπηρέτησης.

Επιθυμία Κυβέρνησης η κάθοδος Ολκγίν πριν τη Νέα Υόρκη

Ερωτηθείς κατά πόσον υπάρχουν εξελίξεις γύρω από την πορεία υλοποίησης των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) που έχουν συμφωνηθεί, ο κ. Λετυμπιώτης επανέλαβε την ετοιμότητα και την επιθυμία της Κυβέρνησης για πρόοδο ενόψει και κοινής συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και του Τ/κ ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη. Η συνάντηση θα γίνει στο περιθώριο της εβδομάδας των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Παράλληλα, ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρθηκε σε ενδεχόμενη νέα κάθοδο της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ στην Κύπρο, σημειώνοντας πως η Κυβέρνηση επιθυμεί και θεωρεί θετικό αυτή να γίνει πριν τη μετάβαση στη Νέα Υόρκη.

