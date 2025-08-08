Πραγματοποιούνται το πρωί στα Κόκκινα οι εκδηλώσεις των Τουρκοκυπρίων για την επέτειο των βομβαρδισμών της Τηλλυρίας από την τουρκική αεροπορία. Η διέλευση 50 περίπου μικρών λεωφορείων με 900 περίπου άτομα από τα κατεχόμενα, μέσω του οδοφράγματος του Λιμνίτη, για μετάβαση στα Κόκκινα, ολοκληρώθηκε γύρω στις 09.30.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής για τη διάνοιξη των οδοφραγμάτων Τηλλυρίας, Ανδρέα Καρό, η διέλευση έγινε τμηματικά, και με τη συνοδεία μελών της Aστυνομίας και των Ηνωμένων Εθνών τα λεωφορεία πέρασαν στο θύλακα των Κοκκίνων, μεταφέροντας 900 περίπου άτομα. Πέρασαν, επίσης, και οχήματα μέσων μαζικής ενημέρωσης από τα κατεχόμενα.

Η εκδήλωση αναμενόταν να αρχίσει με κατάθεση στεφάνων σε "μνημείο πεσόντων" εκ μέρους του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, και άλλων "αξιωματούχων" του ψευδοκράτους που έφθασαν στον χώρο με ελικόπτερα.

Σημειώνεται πως ανοικτά του θύλακα των Κοκκίνων κατέπλευσαν και δύο ακταιωροί του κατοχικού καθεστώτος.

Πηγή: ΚΥΠΕ