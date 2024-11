Η πρόθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ δεν πέρασε απαρατήρητη από τα Ρωσικά ΜΜΕ. Για τα σενάρια ένταξης ΚΔ στο ΝΑΤΟ άρχισαν να παραθέτουν απόψεις και Ρώσοι πολιτικοί αναλυτές όπως ο Αλεξέι Γιαροσένκο ο οποίος λέει πως λόγω του άλυτου Κυπριακού δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο.

Ο αναλυτής ισχυρίστηκε ότι η επίλυση της διαμάχης μπορεί να συμβεί μόνο αν η Άγκυρα σταματήσει να αναγνωρίζει τη «Βόρεια Κύπρο», κάτι που θεωρείται απίθανο. Συνεπώς, το σενάριο ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, παρότι προτάθηκε από τη Λευκωσία και υποστηρίχθηκε από τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, θα παραμείνει μόνο σε θεωρητικό επίπεδο.

Διαβάστε επίσης: Τουρκικοί φόβοι στο σενάριο ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ

H ρωσική εφημερίδα «Nezavisimaya Gazeta» με τίτλο «Η Κύπρος μπορεί να γίνει δεκτή στο ΝΑΤΟ αντί της Ουκρανίας» αναφέρει πως «στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Συμβουλίου Ουκρανία–ΝΑΤΟ για την αντιμετώπιση της ρωσικής υπερηχητικής απειλής, χωρίς τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, ο οποίος επισκέφθηκε την Ελλάδα και φέρεται να συζήτησε την ενίσχυση των σχέσεων Κύπρου-ΝΑΤΟ».

Ορισμένα ρωσικά ΜΜΕ αναφέρουν πως στο πλαίσιο της αυξανόμενης επιθετικότητας του ΝΑΤΟ, η ένταξη της Κύπρου στη συμμαχία μπορεί μόνο να επιδεινώσει τις εντάσεις στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, και να οδηγήσει σε απρόβλεπτες συνέπειες.

«Η απόφαση να ενταχθεί σε ένα στρατιωτικό μπλοκ γνωστό για τις επιθετικές του πολιτικές έρχεται σε αντίθεση με την επιθυμία για ειρήνη και σταθερότητα στο νησί. Αντί να αγωνίζεται για έναν πολυπολικό κόσμο, η Κύπρος επιλέγει έναν δρόμο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση των συγκρούσεων και στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή. Ένα τέτοιο βήμα δεν συμβάλλει στην επίλυση των πιεστικών προβλημάτων του νησιού, αλλά δημιουργεί νέους κινδύνους και απειλές».

Παράλληλα, άλλα ρωσικά ΜΜΕ κάνουν λόγω για ανησυχίες για το γεγονός ότι η Κύπρος που παραδοσιακά θεωρείται φιλική προς τη Ρωσία, ενδέχεται να χάσει αυτόν τον χαρακτήρα, προκαλώντας προβληματισμό σχετικά με τη μεταφορά κεφαλαίων και την πώληση ακινήτων από Ρώσους επενδυτές.

Στο πλαίσιο αυτό ο Ουκρανός αναλυτής και πρώην Σύμβουλος του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας (2021-2022) αναφέρει στο Χ»:

Πλούσιοι Ρώσοι και Ρώσοι αξιωματούχοι ανησυχούν πολύ για τις πληροφορίες ότι η Κύπρος φέρεται να σχεδιάζει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Είναι γνωστό ότι πολλοί από αυτούς έχουν περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα εκεί και πολλοί συγγενείς της ρωσικής ηγεσίας ζουν εκεί.

Αυτό γράφουν: "Ολοένα και περισσότερες πληροφορίες διαρρέουν ότι η Κύπρος σχεδιάζει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Φαίνεται ότι η αγαπημένη στους Ρώσους "περιοχή της Κύπρου" θα πάψει επιτέλους να είναι φιλική. Αξίζει να εξεταστούν τα κινούμενα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και η πώληση ακινήτων. Δεν είναι γνωστό πώς θα εξελιχθούν περαιτέρω τα πράγματα».

Rich Russians and Russian officials are very concerned about the information that Cyprus is allegedly planning to join NATO. It is known that many of them have assets, real estate there, and many relatives of the Russian leadership live there.



This is what they write:

"More and… pic.twitter.com/Zj7Xsy8Aoi