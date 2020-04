Επικεφαλής Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας:Ανεπιθύμητες συνέπειες από τα lockdown

Καμπανάκι για ανεπιθύμητες συνέπειες κρούει ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας λόγω των lockdown που επέβαλαν σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου.

«Οι χώρες ζητούν από τους πολίτες τους να μείνουν στο σπίτι και περιορίζουν τις μετακινήσεις τους προκειμένου να περιορίσουν τη μετάδοση του ιού. Αυτές οι ενέργειες μπορεί να έχουν ανεπιθύμητες συνέπειες για τις πιο ευάλωτες και φτωχές χώρες. Καλώ τις χώρες να διασφαλίσουν ότι αυτός ο κόσμος θα έχει τροφή και βασικά αγαθά κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης», λέει ο Τέντρος Αντχάνομ Γκεμπρεγέσους.

«Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες ωστόσο θα προσπαθήσουν να εφαρμόσουν προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας προκειμένου να αποφύγουν ανεπιθύμητες συνέπειες. Μια ταχεία συμφωνία για ελάφρυνση του χρέους είναι απαραίτητη προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις χώρες να φροντίσουν τους πολίτες τους και να αποφύγουν μια οικονομική κατάρρευση», καταλήγει.

Επιπρόσθετα, διατύπωσε τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με τη "ραγδαία κλιμάκωση και παγκόσμια εξάπλωση" των κρουσμάτων του COVID-19, που πλήττει πλέον 205 χώρες και περιοχές.

"Την ώρα που έχουμε εισέλθει στον τέταρτο μήνα της πανδημίας, ανησυχώ βαθιά από τη ραγδαία κλιμάκωση και την παγκόσμια διασπορά των κρουσμάτων".



"Τις τελευταίες 5 εβδομάδες καταγράφηκε μια σχεδόν εκθετική αύξηση του αριθμού των νέων κρουσμάτων και ο αριθμός των θανάτων έχει υπερδιπλασιαστεί από την περασμένη εβδομάδα" είπε ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγκέσους, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Γενεύη.



"Τις επόμενες λίγες ημέρες θα φθάσουμε το 1 εκατομμύριο επιβεβαιωμένα κρούσματα και τους 50.000 θανάτους παγκοσμίως" επισήμανε ο Τέντρος.



"Πρόκειται για την πρώτη πανδημία που προκαλεί ένας κορονοϊός και η συμπεριφορά του δεν είναι πολύ γνωστή. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι για να πολεμήσουμε αυτόν τον άγνωστο και επικίνδυνο ιό" απηύθυνε έκκληση ο αξιωματούχος.

Countries are asking ppl to #stayhome & shutting down population movement to limit #COVID19 transmission. These steps can have unintended consequences for the poorest & most vulnerable. I call on countries to ensure these populations have food & life essentials during the crisis.