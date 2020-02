Κορωνοϊός: Πανικός στην Ιταλία- Ξύλο σε σουπερμάρκετ για τρόφιμα (ΒΙΝΤΕΟ)

Σε απόλυτο πανικό βρίσκεται η Ιταλία. Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες δείχνει καβγά σε σουπερμάρκετ μεταξύ δυο ανδρών.

Όπως έγινε γνωστό από χθες, τα ράφια των υπεραγορών αδειάζουν την ώρα που ο ιός εξαπλώνεται με ραγδαίους ρυθμούς.

Αυτοσυγκράτηση εντωμεταξύ συστήνει ο πρώην Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος δημοσιεύει το εν λόγω βίντεο και καλεί τους συμπατριώτες του να επιδείξουν ομοψυχία και να μείνουν μακριά από τέτοιες ενέργειες.

Sono immagini forti che devono farci riflettere. Non permettiamo che il virus entri nelle nostre teste, siamo un grande Paese e con la collaborazione di tutti riusciremo a superare questo momento. Non lasciamo spazio a psicosi collettive, non ce n'è bisogno. #coronavirus pic.twitter.com/JFhZKWPYWS