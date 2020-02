Ινδονησία: Ψεκάζουν πατόκορφα τους επιβάτες αεροπλάνου για κορωνοϊό (VIDEO)

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν χθες παρουσιάζουν τις υγειονομικές αρχές της Ινδονησίας να ψεκάζουν τους επιβάτες αεροπλάνου από την κορφή ως τα νύχια, σε μια προσπάθεια να σταματήσουν τον κορωναϊό από τον εξαπλωθεί στην χώρα.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο του «Reuters», αξιωματούχοι στο αεροδρόμιο Μπατάμ απολυμαίνουν τους επιβάτες καθώς κατεβαίνουν από αεροπλάνο που αφίχθηκε από την Ουχάν της Κίνας. Μετά μεταφέρθηκαν με πτήση στο νησί Νατούνα, όπου θα τεθούν σε καραντίνα για δύο βδομάδες.

Επίσης, σύμφωνα με την «Jakarta Post», το Υπουργείο Επικοινωνίας και Πληροφοριών της χώρα λαμβάνει μέτρα για να αντιμετωπίσει την παραπληροφόρηση, τις ψευδολογίες και τα «fake news» που κυκλοφορούν και τρομοκρατούν τον πληθυσμό σχετικά με τον κορωνοϊό, ιδιαίτερα σχετικά με γιατροσόφια που δήθεν τον θεραπεύουν.

They call it disinfection? Indonesia... no words. pic.twitter.com/FUS85aJ5n1