Νέες αιματηρές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Βαγδάτη

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια νέων αντικυβερνητικών διαδηλώσεις στη Βαγδάτη Οι αρχές ήραν την απαγόρευση της κυκλοφορίας στη ιρακινή πρωτεύουσα .

Σύμφωνα με την αστυνομία τουλάχιστον 81 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους από τις αρχές της εβδομάδας κατά την διάρκεια των αιματηρών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, ενώ επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών στους 94 κι ενώ περισσότεροι από 3.000 τραυματίστηκαν .

Οι δυνάμεις ασφαλείας ισχυρίζονται πως ένοπλοι κρύβονταν μεταξύ των διαδηλωτών που άνοιξαν πυρ εναντίον της αστυνομίας, καθώς αρκετοί αστυνομικοί σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια των επεισοδίων.

Ήταν τα πιο αιματηρά επεισόδια από την ήττα των τζιχαντιστών το 2017 ενώ πλήττουν την νέα κυβέρνηση του Αντελ Αμπντούλ Μαχντί.Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως θα κάνει μεταρρυθμίσεις που ωστόσο δε φαίνεται να πείθει τους ιρακινούς που ζητούν βελτίωση των συνθηκών στέγασης για τους φτωχούς και ευκαιρίες για εργασία για τους νέους όπως και να κληθούν ενώπιον της δικαιοσύνης οι υπαίτιοι των αιματηρών επεισοδίων .

Η αντιπολίτευση ζητεί την παραίτηση της κυβέρνησης και προκήρυξη πρόωρων εκλογών ενώ η Βουλή αναμένεται να συγκληθεί εκτάκτως για να συνεδριάσει με θέμα τα αιτήματα των διαδηλωτών.

