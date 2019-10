Τούρκος διπλωμάτης: Γεωτρήσεις από Yavuz σε Κύπρο 7 Οκτωβρίου

Το τουρκικό Yavuz θα ξεκινήσει στις 7 Οκτωβρίου νέες επιχειρήσεις γεωτρήσεων στα νότια της Κύπρου, σύμφωνα με Τούρκο διπλωμάτη που επικαλείται το Reuters.

Το τουρκικό πλοίο-γεωτρύπανο Γιαβούζ (Yavuz) θα ξεκινήσει νέες επιχειρήσεις γεωτρήσεων στην ανατολική Μεσόγειο, νότια της Κύπρου, στις 7 Οκτωβρίου, δήλωσε Τούρκος διπλωμάτης, μιλώντας την Παρασκευή στο Reuters.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον επικεφαλής του διπλωματικού Σώματος της Τουρκίας, Cagatay Erciyes, ο οποίος, στο σχετικό tweet που δημοσίευσε, ισχυρίζεται ότι οι γεωτρήσεις γίνονται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

Yπενθυμίζεται ότι ο Erciyes έκανε τον περασμένο μήνα παρουσίαση ενώπιον ξένων πρέσβεων των θέσεων της Τουρκίας για την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο. Δείτε ολόκληρη την παρουσίαση ΕΔΩ

«To Γιαβούζ θα ξεκινήσει νέο γύρο επιχειρήσεων γεωτρήσεων στα ανοιχτά, στις 7 Οκτωβρίου 2019. Η γεωτρητική περιοχή βρίσκεται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας που έχει καταχωρηθεί στον ΟΗΕ και στις άδειες που η κυβέρνηση έχει χορηγήσει στην τουρκική εταιρεία πετρελαίων (TP), οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το 2012», έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter ο Cagatay Erciyes, επικεφαλής του τουρκικού ΥΠΕΞ που ασχολείται με την ανατολική Μεσόγειο.

Ως την χειρότερη παραβίαση απ' όλες όσες έγιναν μέχρι σήμερα από την Τουρκία, χαρακτήρισε την εισβολή του Γιαβούζ στο θαλάσσιο τεμάχιο 7 της κυπριακής ΑΟΖ, ο διεθνολόγος Χαράλαμπος Χρυσοστόμου.

Ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την πρόθεση της Τουρκίας να διενεργήσει νέα γεώτρηση στα νοτιοδυτικά του νησιού, εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) και υφαλοκρηπίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξέδωσε η Προεδρία της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του SigmaLive, από το βράδυ της Τετάρτης (2/10) έχουν γίνει διαδοχικές συσκέψεις στο ΥΠΕΞ, στην παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων της Δημοκρατίας και Υπουργών, με στόχο την εφαρμογή πλάνου αντιμετώπισης της άνευ προηγουμένου τουρκικής παραβίασης στην κυπριακή ΑΟΖ.

