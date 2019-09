Στη δημοσιότητα το βίντεο από την επίθεση με drones στη Σ. Αραβία (vid)

Βίντεο ντοκουμέντο από τις επιθέσεις στις πετρελαϊκές της εγκαταστάσεις έδωσε στη δημοσιότητα η Σαουδική Αραβία.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου από μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε δύο εργοστάσια της σαουδαραβικής πετρελαϊκής εταιρείας Aramco στις επαρχίες Αμπκάικ και Χουράις.

Την ευθύνη της επίθεσης ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που πολεμούν τον σαουδαραβικό στρατιωτικό συνασπισμό.

Η επίθεση χαρακτηρίστηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, ως πράξη πολέμου δείχνοντας το Ιράν ως κύριο υπεύθυνο. Παράλληλα, οι τιμές του πετρελαίου τις ημέρες εκείνες αυξήθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ. Συγκεκριμένα καταγράφηκε μεγαλύτερη αύξηση της τιμής του μπρεντ σε μία μέρα από το 1988.

Ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ροχανί χαρακτήρισε τις επιθέσεις στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Aramco ως ένα «ανταποδοτικό μέτρο» του «λαού της Υεμένης» στις επιθέσεις που δέχονται καθημερινά στη χώρα τους. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντοναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε ότι έχει πολλές επιλογές να απαντήσει στο Ιράν μη αποκλείοντας ακόμη και τον πόλεμο.

Δείτε το βίντεο:

#SaudiArabia released CCTV footage showing the moments #IRGC Quds-1 cruise missiles hit #Aramco's oil facility in #Abqaiq on 14 September 2019. It can be clearly seen that the oil facility was targeted by cruise missiles not loitering drones. pic.twitter.com/EJuA0GRP1L