Επιστολή 48 Ευρωβουλευτών σ΄Ερντογάν,κατά της εκδίωξης εκλεγμένων δημάρχων

Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην οποία εκφράζονται πολύ σοβαρές ανησυχίες για τη δημοκρατία και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με αφορμή την εκδίωξη τριών εκλεγμένων δημάρχων και αντικατάστασή τους από αξιωματούχους προσκείμενους στο καθεστώς, απέστειλαν σήμερα 48 Ευρωβουλευτές από πέντε Πολιτικές Ομάδες και συγκεκριμένα την Ευρωπαϊκή Αριστερά, τους Σοσιαλιστές, τους Πράσινους, τη Renew Europe (Φιλελεύθεροι), και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Οι Ευρωβουλευτές ζητούν στην επιστολή τους από τον Τούρκο πρόεδρο να «σεβαστεί και να εφαρμόσει τα αποτελέσματα των εκλογών» και τον καλούν «να βάλει ένα τέλος στην καταπίεση ενάντια στα μέλη της αντιπολίτευσης".

Επιπλέον, αναφέρουν ότι "οι κατηγορίες, βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι απομακρύνσεις των τριών δημάρχων, είναι ψευδείς, χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο". Στέλνουν δε "μήνυμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης σε όσους υφίστανται καταπίεση από το καθεστώς Ερντογάν". Οι 48 σημειώνουν στην επιστολή τους, "εμείς, οι αντιπρόσωποι διαφόρων πολιτικών κομμάτων σε εθνικό επίπεδο και διαφορετικών πολιτικών ομάδων στο Ευρωκοινοβούλιο, στεκόμαστε σθεναρά στο πλευρό της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θέλουμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στους συναδέλφους μας στην Τουρκία που πλήττονται από την καταπίεση".

Αναλυτικά οι Ευρωβουλευτές που υπογράφουν την επιστολή είναι οι εξής:

Demirel Özlem Alev, GUE/NGL - Germany, Abed Rego Sira, GUE/NGL - Spain, Anderson Martina, GUE/NGL - United Kingdom, Arvanitis Konstantinos, GUE/NGL - Greece, Aubry Manon, GUE/NGL - France, Barrena Pernando, GUE/NGL - Spain, Benifei Brando, Sοcial and Democrats - Italy, Björk Malin, GUE/NGL - Sweden, Bompard Manuel, GUE/NGL - France, Burkhardt Delara, Social and Democrats - Germany, Buschmann Martin, GUE/NGL - Germany, Cavazzini Anna, Greens/EFA - Germany, Chaibi Leila, GUE/NGL - France, Carthy Matt, GUE/NGL - Ireland, Daly Clare, GUE/NGL - Ireland, Ernst Cornelia, GUE/NGL - Germany, Ferreira Joao, GUE/NGL - Portugal, Georgoulis Alexis, GUE/NGL - Greece, Georgiou Giorgos, GUE/NGL - Cyprus, Glucksmann Raphaèl, Social and Democrats - France, Guetta Bernard, Renew Europe - France, Guillaume Sylvie, Social and Democrats - France, Incir Evin, Social and Democrats - Sweden, Kizilyürek Niyazi, GUE/NGL - Cyprus, Kouloglou Stelios, GUE/NGL - Greece, Marquardt Erik, Greens/EFA - Germany, Matias Marisa, GUE/NGL - Portugal, Mavrides Costas, Social and Democrats - Cyprus, Michels Martina, GUE/NGL - Germany, Omarjee Younous, GUE/NGL - France, Papadakis Demetris, Social and Democrats - Cyprus, Papadimoulis Dimitrios, GUE/NGL - Greece, Pereira Sandra, GUE/NGL - Portugal, Pineda Marin Manuel, GUE/NGL - Spain, Piri Kati, Social and Democrats - Netherlands, Reintke Terry, Greens/EFA - Germany, Ritchie Sheila, Renew Europe - United Kingdom, Schirdewan Martin, GUE/NGL - Germany, Scholz Helmut, GUE/NGL - Germany, Sojdrova Michaela, European People´s Party - Czech Republic, Strik Tineke, Greens/EFA - Netherlands, Urban Crespo Miguel, GUE/NGL - Spain, Van Sparrantak Kim, Greens/EFA - Netherlands, Villanueva Ruiz Idoia, GUE/NGL - Spain, Villumsen Nikolaj, GUE/NGL - Denmark, Vollath Bettina, Social and Democrats - Austria, Wallace Mick, GUE/NGL - Ireland, Ward Julie, Social and Democrats - United Kingdom”.

Πηγή: ΚΥΠΕ