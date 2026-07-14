Έκτακτη συνεδρίαση, μετά τις αναφορές για μη εξουσιοδοτημένες ιρανικές πτήσεις από και προς την Υεμένη πραγματοποίησε το ΣΑ ΟΗΕ. Τόσο οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ όσο και οι ομιλητές προειδοποίησαν ότι η Υεμένη δεν πρέπει να εμπλακεί περαιτέρω στην περιφερειακή αστάθεια.

Τα περισσότερα κράτη-μέλη ζήτησαν αποκλιμάκωση, διάλογο και μια συμπεριληπτική πολιτική διαδικασία υπό την ηγεσία και την ευθύνη των ίδιων των Υεμενιτών.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ η αυξημένη ένταση απειλεί να υπονομεύσει την εύθραυστη ηρεμία στην Υεμένη και να επιδεινώσει την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, η οποία χαρακτηρίζεται από οξεία επισιτιστική ανασφάλεια, περικοπές της ανθρωπιστικής χρηματοδότησης και κατάρρευση των υπηρεσιών υγείας και άλλων βασικών υπηρεσιών.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβυς Αγ. Μπαλτά τόνισε ότι η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα, η ενότητα και η ανεξαρτησία της Υεμένης πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστές, συμπεριλαμβανομένου του εθνικού εναέριου χώρου της Υεμένης, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Κάλεσε όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση, να αποφύγουν οποιεσδήποτε ενέργειες που απειλούν την κυριαρχία της Υεμένης και να υποστηρίξουν τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης, ειρήνης και σταθερότητας στη χώρα.

Η κ. Μπαλτά επανέλαβε την ισχυρή υποστήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ Χ. Γκρούντμπεργκ για τη διευκόλυνση μιας πολιτικής διαδικασίας χωρίς αποκλεισμούς, υπό την ηγεσία και την ευθύνη της ίδιας της Υεμένης και την αιγίδα του ΟΗΕ.

Υπογράμμισε επίσης τη σημασία της πλήρους συμμόρφωσης με τις σχετικές Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το ισχύον καθεστώς κυρώσεων του ΟΗΕ και κάλεσε όλα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη, αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή του.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Υεμένης, πρέσβυς Αμπντουλάχ Αλί Φαντέλ Αλ Σάντι, δήλωσε ότι τα πρόσφατα γεγονότα στη χώρα του συνιστούν «μια πραγματική δοκιμασία» για τις αρχές πάνω στις οποίες θεμελιώνεται το διεθνές σύστημα — κυρίως για τον σεβασμό της κυριαρχίας και της μη επέμβασης.

Ανέφερε ότι η Υεμένη ζήτησε τη σημερινή συνεδρίαση, καθώς η πρόσφατη μη εξουσιοδοτημένη πτήση συνιστά ένα «εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο», εγείροντας το ερώτημα κατά πόσον το Συμβούλιο είναι σε θέση να προστατεύσει τους κανόνες του διεθνούς συστήματος.

«Βρισκόμαστε ενώπιον μιας εσκεμμένης προσπάθειας επιβολής τετελεσμένων», προειδοποίησε.

Κατήγγειλε τις ενέργειες αυτές, οι οποίες παρακάμπτουν τη νόμιμη κυβέρνηση της Υεμένης, αψηφούν τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου, δοκιμάζουν το διεθνές καθεστώς κυρώσεων και μετατρέπουν την πολιτική αεροπορία σε «εργαλείο για την επίτευξη στρατιωτικών και πολιτικών στόχων» που δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο.

Η χρήση του αεροδρομίου της Σαναά, το οποίο δεν τελεί υπό τη διοίκηση της νόμιμης κυβέρνησης της Υεμένης, θα μπορούσε να ενθαρρύνει ένοπλες ομάδες να εκμεταλλευθούν μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εκτός του ελέγχου νόμιμων κυβερνήσεων, ανέφερε.

Σκοπός της πτήσης της 3ης Ιουλίου ήταν η μεταφορά προσωπικού του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης —συμπεριλαμβανομένων ειδικών σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους— προς υποστήριξη της τρομοκρατικής δράσης των Χούθι, δήλωσε η Αναπ. Μόνιμη Αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέσβης Τάμι Μπρους.

«Αυτού του είδους η υποστήριξη επιτρέπει στους Χούθι να τρομοκρατούν τον λαό της Υεμένης και να απειλούν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και στις γύρω θαλάσσιες οδούς», δήλωσε. Πρόκειται για ακόμη ένα παράδειγμα της απροκάλυπτης υποστήριξης του Ιράν, πρόσθεσε.

Οι ηγέτες των Χούθι εξήραν δημοσίως την πρόσφατη πτήση ως «επιτυχή παράκαμψη» των διεθνών προσπαθειών απομόνωσής τους, επισήμανε, επικαλούμενη το Ψήφισμα 2216 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο επιβάλλει στοχευμένο εμπάργκο όπλων, καθώς και άλλα μέτρα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται στο πλευρό των εταίρων τους στον Κόλπο και της κυβέρνησης της Υεμένης απέναντι στην υποστηριζόμενη από το Ιράν τρομοκρατική απειλή των Χούθι, δήλωσε.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Μπαχρέιν, πρέσβης Τζαμάλ Φάρες Αλρογουέι, καταδίκασε τις τρομοκρατικές επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Περιέγραψε τις περιστάσεις ως «εξαιρετικά ευαίσθητες», εν μέσω σοβαρών και επανειλημμένων παραβιάσεων που διαπράττουν οι Χούθι στην Υεμένη, με την υποστήριξη του Ιράν.

Κατήγγειλε τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ιράν κατά των κρατών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, καθώς και τη συνεχιζόμενη διακοπή της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι απειλές των Χούθι έχουν διευρυνθεί, δήλωσε, και περιλαμβάνουν πλέον απειλές για το κλείσιμο των Στενών Μπαμπ ελ Μαντέμπ, κατά παράβαση του ψηφίσματος 2722 (2024).

Το Ψήφισμα αυτό καλεί τους Χούθι να τερματίσουν αμέσως τις επιθέσεις που παρεμποδίζουν το διεθνές εμπόριο και υπονομεύουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες της ναυσιπλοΐας.

Ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας για τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη, την Αμερικανική Ήπειρο, την Ασία και τον Ειρηνικό, Χάλιντ Κιάρι τόνισε ότι οι «πρόσφατες εξελίξεις στην Υεμένη αποτελούν μια έντονη υπενθύμιση ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση σε μια συμπεριληπτική πολιτική διαδικασία, υπό την ηγεσία και την ευθύνη των ίδιων των Υεμενιτών».

Παρουσιάζοντας τα πρόσφατα γεγονότα, ανέφερε ότι στις 3 Ιουλίου 2026 ένα ιρανικό αεροσκάφος φέρεται να ταξίδεψε από την Τεχεράνη προς το Διεθνές Αεροδρόμιο της Σαναά, προτού επιστρέψει στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, το αεροσκάφος μετέφερε αντιπροσωπεία των Χούθι, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία του εκλιπόντος Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν.

Η κυβέρνηση της Υεμένης αντιμετώπισε την πτήση αυτή «με βαθιά ανησυχία», θεωρώντας την παραβίαση του εναέριου χώρου και της κυριαρχίας της χώρας.

Σήμερα, ένα ακόμη ιρανικό αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε αντιπροσωπεία των Χούθι που επέστρεφε από την Τεχεράνη, φέρεται να προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Χοντέιντα.

Είχαν προηγηθεί αναφορές για αεροπορικά πλήγματα στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Σαναά, τα οποία οι Χούθι απέδωσαν στη Σαουδική Αραβία.

Η κυβέρνηση της Υεμένης, ανέφερε ότι τα πλήγματα έπληξαν τον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου, προκειμένου να αποτρέψουν την προσγείωση του ιρανικού αεροσκάφους.

Η κυβέρνηση της Υεμένης είχε προηγουμένως προειδοποιήσει το Ιράν να μην πραγματοποιεί μη εξουσιοδοτημένες πτήσεις προς την Υεμένη και είχε δεσμευθεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα.

Μετά τις αναφορές για τα αεροπορικά πλήγματα στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Σαναά, οι Χούθι ανακοίνωσαν το «τέλος της φάσης αποκλιμάκωσης» με τη Σαουδική Αραβία και, στη συνέχεια, φέρεται να εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της χώρας, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν.

Ο ασκών χρέη Βοηθού Γενικού Γραμματέα για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις, Ίντρικα Ρατβάτε ανέφερε ότι «η ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη επιδεινώνεται, την ώρα ακριβώς που η δυνατότητά μας να ανταποκριθούμε έχει περιοριστεί δραματικά».

Σε ολόκληρη τη χώρα, δήλωσε, οι οικογένειες βρίσκονται αντιμέτωπες με έναν δυσβάστακτο συνδυασμό πείνας, οικονομικής παρακμής, αναγκαστικού εκτοπισμού, εξάρσεων ασθενειών και κατάρρευσης των βασικών υπηρεσιών.

Κάλεσε επίσης όλα τα μέρη, καθώς και όσους ασκούν επιρροή πάνω τους, να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. «Μην επιτρέψετε στην Υεμένη να παρασυρθεί περαιτέρω στην περιφερειακή αστάθεια», προειδοποίησε.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ