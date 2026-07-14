Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης υποστήριξαν σήμερα ότι κατέρριψαν ένα σαουδαραβικό, αναγνωριστικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, την επομένη των εκατέρωθεν επιθέσεων, έπειτα από πολλά χρόνια εκεχειρίας μεταξύ της Σαναά και του Ριάντ.

Οι αντάρτες «κατάφεραν να καταρρίψουν ένα εχθρικό σαουδαραβικό αεροσκάφος τύπου Wing Loong II, ενώ εκτελούσε εχθρικές αποστολές τα ξημερώματα», σήμερα, στην κεντρική Υεμένη, ανέφερε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χουθι, Γιαχία Σαρέ, σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ