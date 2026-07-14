Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ τιμήθηκε με το μετάλλιο της Λεγεώνας της Τιμής, την ύψιστη διάκριση της Γαλλίας, από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, σε αναγνώριση του έργου του για την ασφάλεια της Ευρώπης μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Στάρμερ, που πρόκειται να αποχωρήσει από το αξίωμα στις 20 Ιουλίου, αφού έχασε την εμπιστοσύνη του Εργατικού κόμματος, συνεργάστηκε στενά με τον Μακρόν κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, ιδίως για τη συγκρότηση της Συμμαχίας των Προθύμων, των χωρών που στηρίζουν το Κίεβο. Ο Βρετανός ηγέτης τιμήθηκε τη Δευτέρα, αφού προηγουμένως συμμετείχε στην τελευταία, για τον ίδιο, σύνοδο της Συμμαχίας στο Παρίσι.

Σήμερα ο Στάρμερ παρακολούθησε τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική εορτή της Γαλλίας, στην οποία για πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια συμμετείχαν και Βρετανοί στρατιώτες.

«Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Κιρ, ήθελα να επαναλάβω την ευγνωμοσύνη μου και την ευγνωμοσύνη του γαλλικού λαού (…) για την ηγεσία σου και τις δεσμεύσεις σου για τη χώρα σου αλλά και την ασφάλεια της Ευρώπης, της Ουκρανίας, τη διμερή μας σχέση, την αξιοπρέπειά σου» ανέφερε ο Μακρόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Στάρμερ.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ