Ο αντιπρόσωπος της Κίνας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ πως οδήγησαν τη Μέση Ανατολή «σε έναν επικίνδυνο γκρεμό» εξαπολύοντας τον πόλεμό τους εναντίον του Ιράν.

Παρεμβαίνοντας σε μια συζήτηση για τους αντάρτες της Υεμένης Χούθι, ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Κίνας Σουν Λέι επισήμανε πως «οι ΗΠΑ φέρουν μια αδιαμφισβήτητη ευθύνη για την τωρινή κατάσταση στην Υεμένη και στην Ερυθρά Θάλασσα».

«Οι ΗΠΑ εμποδίζουν τις προσπάθειες του Συμβουλίου να μπει ένα τέλος στις εχθροπραξίες, να προστατευτεί ο πληθυσμός της Γάζας και να αποτραπεί η επιδείνωση των εντάσεων» στην περιοχή, υπογράμμισε.

«Χωρίς την εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Ασφαλείας και ενώ οι διαπραγματεύσεις ήταν σε εξέλιξη ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν στρατιωτικά πλήγματα εναντίον του Ιράν, οδηγώντας για μία ακόμη φορά την περιοχή σε έναν επικίνδυνο γκρεμό», κατήγγειλε ο διπλωμάτης.

Με την παρέμβασή του, ο Σουν Λέι αντέδρασε στην απόδοση ευθυνών στη χώρα του από τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Μάικ Γουόλτς, που είχε μόλις κατηγορήσει την Κίνα πως παραβίασε το εμπάργκο στα όπλα, που έχει επιβληθεί στους Χούθι.

«Κράτη όπως το Ιράν και, σε κάποιο βαθμό, κινεζικές επιχειρήσεις και οντότητες, παραβίασαν το ψήφισμα 2216 χωρίς να έχουν υπάρξει πραγματικές συνέπειες», δήλωσε ο Γουόλτς.

Το ψήφισμα 2216 που ενέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ το 2015 αξιώνει οι Χούθι να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και να αποσυρθούν από τα εδάφη που έχουν καταλάβει στην Υεμένη. Επιβάλλει ένα εμπάργκο στοχευμένο στα όπλα σε βάρος της οργάνωσης και των συμμάχων της, όπως και ατομικές κυρώσεις (πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση ταξιδιών).

Στο πλαίσιο μιας λεκτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στους δύο άνδρες, ο Κινέζος αντιπρόσωπος εκτίμησε ακόμη ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να αναλογιστούν τις δικές τους πράξεις», αντί να «προσπαθούν να συκοφαντούν άλλες χώρες και να τους επιρρίπτουν την ευθύνη».

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ