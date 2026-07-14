Αντάρτες του ELN (Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης), της παλαιότερης οργάνωσης ανταρτών στη Λατινική Αμερική, απήγαγαν 39 ανθρώπους στην περιοχή Τσοκό της βορειοανατολικής Κολομβίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο κολομβιανός στρατός.

«Καταδικάζουμε την παράνομη κράτηση 39 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου ενός ανηλίκου, από φερόμενα μέλη της ένοπλης οργάνωσης ELN», αναφέρει σχετική ανακοίνωση στην πλατφόρμα Χ.

«Οι δυνάμεις μας, σε συντονισμό με την αστυνομία και τις αρμόδιες αρχές, διεξάγουν στρατιωτικές επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των υπευθύνων και την άμεση απελευθέρωση των θυμάτων», αναφέρει ο κολομβιανός στρατός. «Απαιτούμε από τον ELN να σεβαστεί τη ζωή και την ακεραιότητα των απαχθέντων και να προχωρήσει στην άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους», υπογραμμίζει.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ