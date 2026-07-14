Ο Ρώσος πολιτικός Μπορίς Ναντιέζντιν που τάσσεται κατά του πολέμου και σκοπεύει να θέσει υποψηφιότητα για το κοινοβούλιο κατηγόρησε τις αρχές δηλώνοντας ότι προσπαθούν να υπονομεύσουν την προεκλογική του εκστρατεία, αφού χαρακτηρίστηκε «ξένος πράκτορας» και ανακρίθηκε από την αστυνομία.

Ο Μπορίς Ναντιέζντιν, στον οποίο απαγορεύτηκε να είναι υποψήφιος εναντίον του Βλαντιμίρ Πούτιν στις προεδρικές εκλογές του 2024, προσπαθεί να συγκεντρώσει αρκετές υπογραφές υποστηρικτών ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις για να είναι υποψήφιος στις εκλογές για τη Κρατική Δούμα (κάτω βουλή) που θα διεξαχθούν τον Σεπτέμβριο. Την περασμένη Παρασκευή, χαρακτηρίσθηκε «ξένος πράκτορας» — ένας όρος με υπονοούμενα κατασκοπείας που η Μόσχα αποδίδει σε άτομα τα οποία θεωρεί ότι εμπλέκονται σε αντιρωσικές δραστηριότητες. Χθες Δευτέρα η αστυνομία τον συνέλαβε για ανάκριση σχετικά με μια ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης που περιείχε έναν σύνδεσμο με περιεχόμενο που φέρεται να είναι «εξτρεμιστικό». Ο Ναντιέζντιν δήλωσε στο Reuters το βράδυ της Δευτέρας ότι οι αρχές έλαβαν μέτρα για να τον εμποδίσουν να διεξάγει προεκλογική εκστρατεία και να εκφράζει επικριτικές απόψεις για θέματα όπως οι περιορισμοί στο διαδίκτυο, η έλλειψη βενζίνης και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Ήθελαν να διασφαλίσουν, Θεός φυλάξοι, ότι ο Ναντιέζντιν δεν θα καταλήξει στη Δούμα κάνοντας αυτό που έκανε όλο αυτό το διάστημα: να λέει ότι ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει, ότι η Ρωσία χρειάζεται φυσιολογική ανάπτυξη και επιστροφή σε μια φυσιολογική ανθρώπινη ζωή, αντί για αυτό που συμβαίνει τώρα», είπε.

«Ο στόχος είναι απλός: να με βγάλουν από το παιγνίδι, να με αποτρέψουν να μπω στην Κρατική Δούμα και να με αναγκάσουν να σταματήσω την εκστρατεία μου για την ειρήνη, για την ελευθερία και για πράγματα όπως να έχει ο πολίτης ιντερνέτ και βενζίνη στο τέλος της μέρας».

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα, ο Ναντιέζντιν ζήτησε να τερματιστεί αυτό που χαρακτήρισε ως «εντελώς παράλογο αδελφοκτόνο πόλεμο», προτρέποντας να παγώσει η σύγκρουση κατά μήκος των υφιστάμενων γραμμών του μετώπου.

Η προεκλογική εκστρατεία είναι μια ευκαιρία για κριτική

Η δημόσια έκφραση απόψεων για τόσο ευαίσθητα ζητήματα είναι επικίνδυνη στη Ρωσία, όπου το Κρεμλίνο έχει εντείνει την καταστολή της διαφωνίας κατά τη διάρκεια των 4,5 ετών του πολέμου στην Ουκρανία.

Αν και το κυρίαρχο φιλοπουτινικό κόμμα «Ενιαία Ρωσία» αναμένεται να κερδίσει άνετα στις εκλογές, η προεκλογική εκστρατεία ενδεχομένως παρέχει μια μεγαλύτερη ευκαιρία από ό,τι συνήθως στην περιθωριοποιημένη αντιπολίτευση να εκφράσει τις απόψεις της. Το φιλελεύθερο κόμμα «Γιαμπλόκο», το οποίο επιδιώκει κατάπαυση του πυρός, κατεβάζει εκατοντάδες υποψηφίους για τη Δούμα, αν και είναι απίθανο να κερδίσει έδρες. Τον περασμένο μήνα, ο αντιπρόεδρός του, Μαξίμ Κρουγκλόφ, καταδικάστηκε σε επτά χρόνια φυλάκισης, αφού κρίθηκε ένοχος για διάδοση ψευδών ειδήσεων σχετικά με τον ρωσικό στρατό.

Ο ηλικίας 63 ετών Ναντιέζντιν αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο την Παρασκευή για ακρόαση σχετικά με τον υποτιθέμενο σύνδεσμο που περιέχει εξτρεμιστικό περιεχόμενο, ισχυρισμό που ο ίδιος απέρριψε ως «γελοίο».

Ο ίδιος δήλωσε, ότι λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει με την καρδιά του, ακόμη και μια σύντομης διάρκειας φυλάκιση θα θέσει σε κίνδυνο την ζωή του.

Ωστόσο έγραψε σήμερα σε ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram: «Κρατάμε γερά, δεν χάνουμε το κουράγιο μας!»

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ