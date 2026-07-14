Ο επικεφαλής του κρατικού κολοσσού κατασκευής όπλων της Ουκρανίας «Ukroboronprom», Χέρμαν Σμετάνιν , ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του, μία εβδομάδα αφότου ρωσική επίθεση προκάλεσε θανατηφόρες εκρήξεις σε μία από τις αποθήκες του ομίλου.

Ο Σμετάνιν δεν ανέφερε τον λόγο της απόφασής του. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία έπληξε μια αποθήκη πυρομαχικών κατά τη διάρκεια της επίθεσής της στην περιοχή του Κιέβου στις 6 Ιουλίου, προσθέτοντας ότι οι υπεύθυνοι της «Ukroboronprom», στην οποία ανήκε η αποθήκη, θα θεωρηθούν υπεύθυνοι. Δύο ακόμη ανώτεροι αξιωματούχοι της Ukroboronprom είχαν αποπεμφθεί νωρίτερα αυτό το μήνα.

Η Ukroboronprom, ο μεγαλύτερος κρατικός όμιλος αμυντικής βιομηχανίας της χώρας που συγκεντρώνει περίπου 100 κατασκευαστές όπλων, ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει τη διαδικασία επιλογής του νέου διευθύνοντος συμβούλου της.

Ο Σεργκέι Μπόγιεφ, πρώην αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, ορίστηκε προσωρινός επικεφαλής.

Η αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας έχει μεταμορφωθεί κατά τη διάρκεια των περισσότερων από τεσσάρων ετών που η χώρα αντιμετωπίζει την εισβολή της Ρωσίας, με την παραγωγική της ικανότητα να αυξάνεται κατά περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ