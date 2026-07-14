Έντονη κριτική άσκησαν στελέχη του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) για την απόρριψη από τον υπουργό Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ (CDU) του ενδεχομένου επιβολής κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε βάρος του Ισραήλ λόγω της πολιτικής των εποικισμών.

«Δυστυχώς, ο υπουργός Εξωτερικών δεν έχει αρκετή υποστήριξη εντός του κόμματός του για μια προσεκτική διόρθωση πορείας. Θα το καλωσόριζα αν κινείτο προς το συμφέρον της Γερμανίας και ολόκληρου του συνασπισμού σε αυτό το θέμα. Δεν αντιπροσωπεύει όμως τη θέση ολόκληρου του συνασπισμού», δήλωσε ο ειδικός σε θέματα εξωτερικής πολιτικής του SPD Ραλφ Στέγκνερ στο περιοδικό Der Spiegel και τόνισε ότι «η κριτική για τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου δεν είναι αντι-ισραηλινή και αντισημιτική, καθώς η πολιτική των εποικισμών λαμβάνει μορφές που σύντομα θα καταστήσουν αδύνατη την ειρήνη, κάτι το οποίο δεν πρέπει να επιτραπεί να συμβεί». Η Γερμανία «δεν πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή με το μεγάφωνο, αλλά και αυτή η στάση δεν βοηθάει», πρόσθεσε ο κ. Στέγκνερ, ο οποίος μάλιστα βρέθηκε πρόσφατα στο Ισραήλ και στη Δυτική Όχθη.

Στο ίδιο πνεύμα, ο εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD για θέματα εξωτερικής πολιτικής Άντις Αχμέτοβιτς κάλεσε τον κ. Βάντεφουλ να αλλάξει στάση. «Κανείς δεν περιμένει από τον υπουργό Εξωτερικών Βάντεφουλ να παίξει το πρώτο βιολί στα ζητήματα της Μέσης Ανατολής στις Βρυξέλλες, αλλά, με τόσο κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και την κυβέρνησή του, η Γερμανία δεν μπορεί να είναι αυτή που θα ασκήσει βέτο», δήλωσε στο Spiegel και επισήμανε ότι το πρότυπο για τη γερμανική εξωτερική πολιτική πρέπει, σύμφωνα με το Σύνταγμα, να είναι πάντα ο νόμος και οι κανόνες. «Η σταδιακή προσάρτηση της Δυτικής Όχθης δημιουργεί γεωγραφικά δεδομένα τα οποία καταστρέφουν στην πράξη τη βάση μιας λύσης δύο κρατών. Χωρίς μια αποφασιστική αλλαγή πορείας, ο εταίρος μας το Ισραήλ αντιμετωπίζει μακροπρόθεσμη παγκόσμια απομόνωση, η οποία δεν μπορεί να είναι προς το συμφέρον κανενός», προειδοποίησε με τη σειρά του και ο βουλευτής του SPD Ματσίτ Καραχμέτογλου.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ