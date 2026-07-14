Το Ισραήλ επιχείρησε να στρατολογήσει τον Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, τον σκληροπυρηνικό αντισιωνιστή πρώην πρόεδρο του Ιράν, με στόχο να ηγηθεί αυτός ενός νέου μετα-ισλαμικού καθεστώτος στην Ισλαμική Δημοκρατία, και μάλιστα έστειλε τον επικεφαλής της Μοσάντ στη Βουδαπέστη να τον συναντήσει, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών και ισραηλινών μέσων ενημέρωσης.

Αυτό το φαινομενικά απίστευτο εγχείρημα να μεταστραφεί ένας ηγέτης - αρνητής του Ολοκαυτώματος που ζητούσε την εξάλειψη του Ισραήλ - ξεκίνησε το 2022, σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times και της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz, και συνεχίστηκε ακόμη και μετά έναρξη του πολέμου του στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον της Χαμάς.

Το δημοσίευμα των NYT αναφέρει ότι το ισραηλινό σχέδιο ήταν μέρος μιας ευρύτερης ισραηλινής προσπάθειας για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν μετά τις αρχικές ισραηλινές επιθέσεις με στόχο υψηλόβαθμους Ιρανούς ηγέτες.

«Τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το Ισραήλ πλήρωνε κρυφά τον Αχμαντινετζάντ για στέγαση και ταξίδια, και Ισραηλινοί πράκτορες τον συνάντησαν στο εξωτερικό σε πολλές περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων και κατά τη διάρκεια επισκέψεων στη Βουδαπέστη», τονίζει το δημοσίευμα.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι η επιχείρηση αυτή κορυφώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου, κατά τις πρώτες ημέρες του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου κατά του Ιράν, όταν οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες φέρεται ότι επιχείρησαν να απομακρύνουν τον Αχμαντινετζάντ από την Τεχεράνη στο πλαίσιο ενός σχεδίου για να βοηθήσουν στην ανατροπή της κυβέρνησης του Ιράν και στην εγκαθίδρυσή του ως ηγέτη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στις 28 Φεβρουαρίου είχε στόχο το συγκρότημα κατοικιών του Αχμαντινετζάντ, χτυπώντας ένα κτίριο που χρησιμοποιούνταν από τους σωματοφύλακες του, καθώς και το θωρακισμένο όχημά του.

Τέσσερις ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ένα μαύρο όχημα μάρκας Peugeot έφτασε μετά την επίθεση, παρέλαβε τον πρώην πρόεδρο και τον μετέφερε σε αγνώστης τοποθεσίας καταφύγιο - σπίτι εντός του Ιράν. Σύμφωνα με Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους, το αυτοκίνητο οδηγούσαν πράκτορες της Μοσάντ, τονίζεται στο ρεπορτάζ.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται, ο Αχμαντινετζάντ αναστατώθηκε από την «φρενήρη» αποστολή διάσωσης και αισθάνθηκε τις προσδοκίες του για τοποθέτησή του στην εξουσία να διαψεύδονται. Έφυγε από το ασφαλές σπίτι - καταφύγιο υπό «μυστηριώδεις συνθήκες» και έκτοτε πιστεύεται ότι τέθηκε υπό την κράτηση της πτέρυγας μυστικών πληροφοριών των Φρουρών, τόνισαν οι NYT, επικαλούμενους Ιρανούς αξιωματούχους.

Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν αρχίσει να υποψιάζονται τον Αχμαντινετζάντ αφότου κρύφτηκε δύο φορές από την ομάδα ασφάλειάς του κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στη Βουδαπέστη το 2025, λίγο πριν από τον 12ήμερο πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν το καλοκαίρι του 2025.

Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, που αποκάλυψε επίσης την ισραηλινή επιχείρηση, ανέφερε διαφωνίες εντός των ισραηλινών αρχών σχετικά με την επιχείρηση αυτή αλλαγής καθεστώτος, την οποία το Ισραήλ ονόμασε «Επιχείρηση Παπουτσωμένος Γάτος».

Ο Τζάτσι Χανέγκμπι, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, απέρριψε τα σχέδια ως «ανεξέλεγκτες φαντασιώσεις» και ο αρχηγός του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων Εγιάλ Ζαμίρ διέταξε τη διακοπή της επιχείρησης τρεις ημέρες πριν από την έναρξή της. Ο Νετανιάχου αγνόησε τις διαφωνίες και διέταξε τη συνέχισή της.

Οι New York Times ανέφεραν επίσης ότι ο πρώην πρόεδρος τελεί υπό κατ' οίκον περιορισμό.

Ο ίδιος ο Αχμαντινετζάντ διεύψευσε σήμερα το δημοσίευμα των NYT ότι η Μοσάντ προσπάθησε να τον στρατολογήσει και ότι βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς ως «εντελώς ψευδείς». Σε ανακοίνωση, το γραφείο του Αχμαντινετζάντ κατηγόρησε την αμερικανική εφημερίδα για κατασκευασμένο ρεπορτάζ που σκοπό έχει να παραπλανήσει την κοινή γνώμη και να τροφοδοτήσει εσωτερικές διαιρέσεις εντός του Ιράν. Διαψεύδεται επίσης ότι ο Αχμαντινετζάντ βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό, λέγοντας ότι ο ισχυρισμός είναι κατασκευασμένος για να υποστηρίξει αυτό που χαρακτήρισε «παράλογους» ισχυρισμούς της εφημερίδας.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Αχμαντινετζάντ, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του Ιράν από το 2005 έως το 2013, παρευρέθηκε στην κηδεία του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Ο Αχμαντινετζάντ, ο οποίος πιστεύεται ότι βρίσκεται τώρα υπό κράτηση από τους Φρουρούς της Επανάστασης, είχε ξεκινήσει τα προηγούμενα χρόνια να αποστασιοποιείται από το ιρανικό καθεστώς, να βελτιώνει τα αγγλικά του και να επαναπροσδιορίζει την εικόνα του.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ