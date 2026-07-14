Ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο μήνας με τα περισσότερα θύματα μεταξύ των αμάχων στην Ουκρανία μετά τον φονικό Απρίλιο του 2022, τέσσερα και πλέον χρόνια ύστερα από τη ρωσική εισβολή, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα από τον ΟΗΕ.

«Μετά τη μεγάλη αύξηση που καταγράφηκε τον Μάιο, ο αριθμός των θυμάτων μεταξύ των αμάχων συνέχισε να αυξάνεται, φθάνοντας τον υψηλότερο συνολικό αριθμό αμάχων που έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί μετά τον Απρίλιο του 2022», ανακοίνωσε η Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για την Παρακολούθηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ουκρανία (HRMMU) διευκρινίζοντας ότι «τουλάχιστον 293 άμαχοι σκοτώθηκαν και 1.990 τραυματίστηκαν στην Ουκρανία» τον μήνα Ιούνιο.

Σύμφωνα με την έκθεση, το 45% των θυμάτων συνδέονται με επιθέσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) μεγάλου βεληνεκούς, με τις επιθέσεις να πλήττουν κατά βάση πόλεις μακριά από το μέτωπο, κυρίως το Κίεβο (κέντρο) και το Ντνίπρο (κεντροανατολικά).

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει «την ολοένα και πιο συχνή χρήση ισχυρών όπλων που είναι ιδιαιτέρως θανατηφόρα όταν χρησιμοποιούνται σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές», δήλωσε η Ντανιέλ Μπελ, εκπρόσωπος της HRMMU.

«Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι άμαχοι δεν είναι απλά επίμονοι αλλά επιδεινώνονται σε κλίμακα και περιπλοκότητα» πρόσθεσε η ίδια.

Τους τελευταίους μήνας, η Ρωσία έχει εντείνει τα πλήγματά της, κυρίως με βαλλιστικούς πυραύλους που οι ουκρανικές δυνάμεις πασχίζουν να αναχαιτίσουν, καθώς δεν υπάρχουν επαρκή πυρομαχικά αντιαεροπορικής άμυνας.

Η έκθεση κάνει επίσης λόγο για επίπεδο ρεκόρ επιθέσεων με drones με εκρηκτικά κατά μήκος της γραμμής της μετώπου από την έναρξη της εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου 2022, με 89 αμάχους να χάνουν τη ζωή τους και 588 να τραυματίζονται.

Η συστηματική χρήση αυτών των drones από τις δύο εμπόλεμες πλευρές έχει συμβάλει στο να μετατραπεί η γραμμή επαφής σε «ζώνη θανάτου» που εκτείνεται σε δεκάδες χιλιόμετρα.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ