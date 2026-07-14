Σε κάθε Μουντιάλ, υπάρχει και μια χώρα... έκπληξη που κλέβει τις εντυπώσεις. Στο Κατάρ ήταν το Μαρόκο που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, στις ΗΠΑ ήταν χωρίς αμφιβολία η Νορβηγία που έφτασε για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά, όπου και αποκλείστηκε από την Αγγλία στην παράταση μετά από μια επική μάχη. Η εθνική Νορβηγίας επέστρεψε χθες στο Όσλο και όπως ήταν λογικό, ο κόσμος τους υποδέχθηκε σαν εθνικούς ήρωες αφού πάνω από 150.000 κόσμου πλημμύρισε την πρωτεύουσα της σκανδιναβικής χώρας, σύμφωνα με το NRK.

Για πάνω από δύο ώρες, το ανοιχτό πούλμαν των Νορβηγών διέσχιζε τη πόλη μέχρι να φτάσουν στην κεντρική πλατεία Rådhusplassen της πόλης ώστε να συνεχιστεί το πάρτι. Συνολικά, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα 157.000 κόσμου βρέθηκαν στην πρωτεύουσα για να πανηγυρίσουν την πορεία της χώρας τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Πριν όμως η εθνική ομάδα δεχτεί τις επευφημίες του πλήθους, κλήθηκε σε ακρόαση από τον βασιλιά στο παλάτι. «Καλώς ήρθατε σπίτι», είπε ο βασιλιάς Χάραλντ καθώς χαιρετούσε έναν προς έναν τους αστέρες της εθνικής ομάδας. «Παραλίγο να γίνει 2–1», είπε ο βασιλιάς Χάραλντ καθώς χαιρετούσε τον Στάλε Σόλμπακεν, αναφερόμενος στο αμφιλεγόμενο γκολ που ακυρώθηκε από τον Τόρμπιορν Χέγκεμ εναντίον της Αγγλίας.

«Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς να το φανταστεί αυτό. Η υποστήριξη που λάβαμε —τόσο στις ΗΠΑ όσο και εδώ στη Νορβηγία— ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ήταν απολύτως απίστευτο να το ζήσω», δήλωσε ο Μάρτιν Όντεγκααρντ.

Norway welcomes their national team home 🇳🇴 pic.twitter.com/ItBULjq2kr — Therese 🇳🇴 (@ThereseUTD) July 13, 2026

«Ο βασιλιάς μας προετοίμασε για αυτό που επρόκειτο να αντιμετωπίσουμε. Κι εμείς ήμασταν λίγο έκπληκτοι — που ήταν τόσο τεράστιο. Πέρα από αυτό, είχαμε κάποιες εποικοδομητικές συζητήσεις για το ποδόσφαιρο», αποκάλυψε ο Σόλμπακεν. Ο προπονητής της εθνικής ομάδας δυσκολεύτηκε να περιγράψει με λόγια την εμπειρία της θάλασσας από κόσμο μπροστά από την πλατεία Slottsplassen. «Είναι απολύτως τρελό. Είναι το πιο τρελό πράγμα. Είχαμε δει μερικές φωτογραφίες και σκεφτήκαμε ότι ήταν τρελό, αλλά το να βλέπεις αυτή τη θάλασσα από κόσμο».

«Ήμασταν πραγματικά χαρούμενοι που το κάναμε. Νομίζω ότι είναι φανταστικό που τόσοι πολλοί άνθρωποι ήρθαν να ευχαριστήσουν την εθνική ομάδα», δήλωσε ο πρίγκιπας Χάακον. Είχε επίσης την τιμή να αναλάβει το ρόλο του τυμπανιστή, καθώς η εθνική ομάδα παρέλαυνε μαζί με τη βασιλική οικογένεια και το υπόλοιπο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί.

Πού ήταν ο Ερλινγκ Χάαλαντ

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ και ο Σάντερ Μπέργκε δεν εμφανίστηκαν μπροστά στο πλήθος για να χαιρετήσουν. Ο λόγος ήταν ένα ιδιωτικό αεροπλάνο που τους περίμενε για να τους οδηγήσει στις διακοπές τους. Σύμφωνα με το Flightradar, το αεροπλάνο με τον Χάαλαντ κατευθυνόταν προς την Κατάνια, μια πόλη στη Σικελία, στο νότιο τμήμα της Ιταλίας.

«Υπήρξαν πολλές καθυστερήσεις και αναστάτωση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της επιστροφής σήμερα. Υπήρχαν κάποιοι που είχαν κλείσει εισιτήρια. Θα ήθελαν να ήταν εδώ, αλλά μας ζήτησαν να σας στείλουμε χαιρετισμούς εκ μέρους τους και να σας ευχαριστήσουμε για όλη την υποστήριξη», δήλωσε ο αρχηγός της εθνικής ομάδας Μάρτιν Οντέγκααρντ στο NRK. «Κάποιοι έπρεπε να συνεχίσουν το ταξίδι τους», δήλωσε ο προπονητής της εθνικής ομάδας Στάλε Σολμπάκεν στο NRK, αναφερόμενος στην απουσία των Χάαλαντ και Μπέργκε.

Αμφότεροι πέρασαν από το Παλάτι και μίλησαν με τον βασιλιά, αλλά λόγω καθυστέρησης τεσσάρων-πέντε ωρών έπρεπε να φύγουν για να προλάβουν την πτήση τους, είπε ο Σόλμπακεν.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο VG, μπορούσε κανείς να δει τον Χάαλαντ να φεύγει από το Παλάτι από την πίσω πόρτα και να μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο που τον περίμενε. Αυτό φέρεται να συνέβη μετά την ακρόαση. «Οι δύο τους έχουν συμβάλει καθοριστικά, παρακολουθώντας τα πάντα από την οθόνη. Θα θέλαμε πολύ να τους είχαμε εδώ, αλλά όπως λέει ο Μάρτιν, πρέπει να απολαύσουμε τη στιγμή και να απολαύσουμε τις εντυπώσεις τώρα», δήλωσε ο ήρωας-τερματοφύλακας της Νορβηγίας, Όρτζαν Χάσκιολντ Νιλάντ, στο NRK.

#CirculaEnRedes📲|🇳🇴 Miles de aficionados abarrotaron las calles de Oslo para ovacionar a la Selección de Noruega, que desfiló en un autobús tras su histórica actuación mundialista.

📹 NRK

👉https://t.co/XgVUDpMfck pic.twitter.com/ck7781lAEP — Tabasco HOY (@TabascoHOY) July 14, 2026

Ένα ταριχευμένο ρακούν ως μασκότ

Εντύπωση προκάλεσαν τα βίντεο από την άφιξη του αεροπλάνου της Νορβηγίας καθώς ο Έρλινγκ Χάαλαντ έφτασε στο Γκάρντερμοεν με ένα ιδιαίτερο σουβενίρ κάτω από το χέρι του. Στα χέρια του κρατούσε ένα ταριχευμένο ρακούν το οποίο κρατούσε ένα μπουκάλι τζιν. Η «μασκότ» εμφανίστηκε σε πολλές από τις αναρτήσεις του Χάαλαντ στο Snapchat κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. «Με ακολούθησε μέχρι το σπίτι», γράφει ο Χάαλαντ στο Instagram για τον ρακούν.

Erling Haaland has brought home a souvenir from the #FIFAWorldCup 😂



🎥: NRK pic.twitter.com/KIvhPoCSWx — TSN (@TSN_Sports) July 13, 2026

Όταν το NRK ρώτησε τον Πάτρικ Μπεργκ για τη μασκότ-ρακούν, εκείνος είπε ότι δεν είχε ιδέα για το λόγο που την έφεραν μαζί τους. «Ήταν μαζί μας σε όλη τη διαδρομή. Δεν ξέρω αν είναι δική του ή ποιανού είναι. Αλλά σίγουρα ήταν μαζί μας από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο και από πόλη σε πόλη. Ήταν ένα μικρό φυλαχτό τύχης, θα λέγαμε».

Πηγή: Πρώτο Θέμα