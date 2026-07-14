Ο ουρανός του Παρισιού φωταγωγήθηκε το βράδυ της Δευτέρας με ένα εντυπωσιακό σόου από πυροτεχνήματα και drones, στο πλαίσιο των εορτασμών για την εθνική εορτή της Γαλλίας.

Χιλιάδες θεατές συγκεντρώθηκαν στους δρόμους και στις όχθες του Σηκουάνα για να παρακολουθήσουν το υπερθέαμα, με πολύχρωμα πυροτεχνήματα να εκτοξεύονται από τον Πύργο του Άιφελ, ενώ εκατοντάδες drones σχημάτιζαν φωτεινές εικόνες στον νυχτερινό ουρανό, μεταξύ των οποίων και δύο αναπαραστάσεις του εμβληματικού μνημείου.

Η 14η Ιουλίου, γνωστή διεθνώς ως Ημέρα της Βαστίλης, αποτελεί την εθνική εορτή της Γαλλίας και τιμά την Άλωση της Βαστίλης το 1789, ένα από τα γεγονότα που σηματοδότησαν την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Οι εορτασμοί κορυφώνονται κάθε χρόνο με το εντυπωσιακό θέαμα στον Πύργο του Άιφελ, προσελκύοντας χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Πηγή: ΕΡΤ