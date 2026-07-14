Συνολικά 59 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στη Γαλλία για σκόπιμους εμπρησμούς ή από αμέλεια –οι δύο εξ αυτών για τη φωτιά στο Φοντενεμπλό, κοντά στο Παρίσι– ανακοίνωσε απόψε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ.

«Είναι 30 ενήλικοι και 29 ανήλικοι, με πολύ διαφορετικό υπόβαθρο μεταξύ τους», είπε ο υπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση.

«Από τους 59, οι επτά έχουν τεθεί υπό κράτηση και πρόκειται να δικαστούν αφού παραδέχτηκαν ότι έβαλαν φωτιά σκοπίμως» πρόσθεσε.

Για την πυρκαγιά στο Φοντενεμπλό, που ξεκίνησε αργά το απόγευμα της Κυριακής, ο υπουργός ανέφερε ότι έχουν καεί 12.000 στρέμματα στο «κυρίως μέτωπο» και ότι υπάρχει δυστυχώς μια δεύτερη εστία, σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από την πρώτη, που έχει κάνει στάχτη 1.000 στρέμματα μέχρι στιγμής. «Δεν είναι υπό έλεγχο», τόνισε.

Άλλες πυρκαγιές, που είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπούν τα δρομολόγια των τρένων προς τη Λιόν, έχουν πλέον κατασβεστεί και η κυκλοφορία επανέρχεται σε κανονικές συνθήκες, ανακοίνωσαν εξάλλου οι γαλλικοί σιδηρόδρομοι SNCF. Την Κυριακή είχε διακοπεί η κυκλοφορία και σε ένα τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Α6, που οδηγεί στη νοτιοανατολική Γαλλία και διασχίζει το δάσος του Φοντενεμπλό.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP