Η πολυεθνική δύναμη που προορίζεται να αναπτυχθεί στην Ουκρανία μετά τη λήξη του πολέμου και θα εγγυάται την ασφάλεια της θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτικές ασκήσεις σε γειτονικές χώρες, δήλωσε λίγο μετά τη λήξη των εργασιών της σημερινής συνόδου στο Παρίσι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Σήμερα λάβαμε αποφάσεις για τις στρατιωτικές ασκήσεις που θα πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες.

Θα πραγματοποιηθούν σε χώρες γειτονικές της Ουκρανίας υλοποιώντας τα υπάρχοντα σχέδια ανάπτυξής, αλλά και για να δείξουν ότι είμαστε έτοιμοι, αποφασισμένοι και αξιόπιστοι», δήλωσε ο Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος είπε επίσης ότι οι εκπρόσωποι των χωρών που προσήλθαν σήμερα στο Παρίσι συμφώνησαν στην ανάγκη να συνεχιστεί η οικονομική και στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, κυρίως σε σχέση με τους αντιβαλλιστικούς πυραύλους. Συμφώνησαν επίσης σε περαιτέρω οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ