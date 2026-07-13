Εννέα ευρωπαϊκές χώρες, μαζί με την Ουκρανία, σχημάτισαν σήμερα μια «καθαρά αμυντική» συμμαχία στο Παρίσι για την ανάπτυξη «αντιβαλλιστικών ικανοτήτων» στην Ευρώπη, τις οποίες το Κίεβο αυτή τη στιγμή στερείται σε μεγάλο βαθμό καθώς αντιμετωπίζει ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις.

«Συνδυάζοντας την κοινή αμυντική μας βιομηχανική βάση, την έρευνά μας και την επιχειρησιακή μας εμπειρία, στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε μια κοινή ικανότητα βαλλιστικής πυραυλικής άμυνας για την Ευρώπη (...). Αυτή η ενέργεια δεν στρέφεται εναντίον κανενός λαού, αλλά προς υπεράσπιση του δικού μας», τόνισαν σε κοινή ανακοίνωση οι ηγέτες της Δανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Νορβηγίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Ουκρανίας, της Ολλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σήμερα στη Γαλλία διεξάγεται νέα σύνοδο κορυφής της συμμαχίας των προθύμων για την Ουκρανία παρουσία του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ