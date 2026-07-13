Το ολλανδικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε σήμερα τον Ρώσο πρέσβη στην Χάγη σε σχέση με τις ρωσικές κυβερνοεπιθέσεις, δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο ANP ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών Τομ Μπέρεντνσεν. Η κλήση του Ρώσου πρέσβη επακολούθησε της ανακοίνωσης των συμμάχων του ΝΑΤΟ με την οποία καταδικάζουν τις κακόβουλες δραστηριότητες της Ρωσίας στον κυβερνοχώρο που αποσκοπούν όπως αναφέρει η Συμμαχία στην δολιοφθορά υποδομών και κυβερνητικών φορέων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης διεύρυνε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας σε σχέση με τις κυβερνοεπιθέσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας δήλωσε στο ANP ότι οι δραστηριότητες της Ρωσίας στον κυβερνοχώρο αφορούν την παραβίαση ιδιωτικών καμερών κατά μήκος διαδρομών μέσω των οποίων μεταφέρεται στρατιωτικός εξοπλισμός.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ