Ο πρέσβης της Ρωσίας στο Βερολίνο εκλήθη νωρίτερα σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών, προκειμένου να γίνει αποδέκτης της διαμαρτυρίας της γερμανικής κυβέρνησης για τις πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις σε βάρος δημοσίων φορέων, οι οποίες αποδίδονται στις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.

«Οι κυβερνοεπιθέσεις εναντίον της Γερμανίας, των εταίρων της ΕΕ και της Ουκρανίας είναι απαράδεκτες. Σε συνομιλία με τον Ρώσο πρέσβη, η γερμανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε εκ νέου τη θέση της. Θα απαντήσουμε αποφασιστικά, συμπεριλαμβανομένων και πρόσθετων κυρώσεων», αναφέρει το υπουργείο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ».

Σύμφωνα με την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλας, Ρώσοι χάκερ της υπηρεσίας FSB φέρονται να έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένα πράξεις δολιοφθοράς εναντίον κρίσιμων υποδομών και να έχουν διεισδύσει σε κυβερνητικά δίκτυα σε πολλές χώρες της ΕΕ. Η κυρία Κάλας δήλωσε επίσης ότι στη Γαλλία, η μονάδα FSB διεξάγει από το 2010 κυβερνοκατασκοπεία εναντίον στρατηγικά σημαντικών κυβερνητικών θεσμών και από το 2025 στοχεύει την αμυντική βιομηχανία. Πρόσφατα, υπήρξαν επίσης πράξεις δολιοφθοράς εναντίον κρίσιμων υποδομών στην Πολωνία, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων παραγωγής θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας. Η Κύπρος, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Σλοβακία, η Ρουμανία και η Φινλανδία ήταν μεταξύ των χωρών που επηρεάστηκαν. Λίγο μετά την ανακοίνωση του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών, η ΕΕ επέβαλε νέες κυρώσεις εναντίον εννέα ατόμων και τεσσάρων ιδρυμάτων και οργανισμών της Ρωσίας. Ανάλογα μέτρα έλαβε και η βρετανική κυβέρνηση, κατηγορώντας τα ρωσικά δίκτυα κυβερνοπεπιθέσεων ότι επιδιώκουν το χάος και τον διχασμό στην Ευρώπη. Οι βρετανικές κυρώσεις αφορούν 24 άτομα και οργανισμούς συμπεριλαμβανομένων κυβερνοεγκληματιών από δίκτυα με διασυνδέσεις με ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. Επιπλέον, οι κυρώσεις επηρεάζουν ηγετικά στελέχη της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών GRU, τα οποία κατηγορούνται για την καθοδήγηση κυβερνοεπιθέσεων και υβριδικών επιθέσεων.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ