Πρώην πρόεδρος του Ιράν, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, έχει τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό από την υπηρεσία πληροφοριών των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, αφού οι ιρανικές αρχές φέρονται να αποκάλυψαν εκτεταμένες επαφές του με το Ισραήλ και τη Μοσάντ, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το οποίο επικαλείται τέσσερις ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους.

Η έρευνα της αμερικανικής εφημερίδας αναφέρει ότι το Ισραήλ διεξήγαγε επί σειρά ετών μυστική επιχείρηση με στόχο τη στρατολόγηση του Αχμαντινετζάντ ως πηγής πληροφοριών. Σε μεταγενέστερο στάδιο, μάλιστα, φέρεται να εξετάστηκε το ενδεχόμενο να στηριχθεί ως νέος ηγέτης του Ιράν σε περίπτωση ανατροπής του υφιστάμενου καθεστώτος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ένα από τα πιο ασυνήθιστα επεισόδια της επιχείρησης σημειώθηκε στις αρχές του 2024, όταν ανώτερος Ούγγρος κυβερνητικός αξιωματούχος ζήτησε από τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Δημόσιας Διοίκησης Ludovika στη Βουδαπέστη, Γκέργκελι Ντέλι, να προσκαλέσει τον Αχμαντινετζάντ σε συνέδριο για την κλιματική αλλαγή.

Ο Ντέλι δήλωσε ότι ενημερώθηκε πως το συνέδριο θα λειτουργούσε ως «βιτρίνα» για μυστικές συνομιλίες μεταξύ του πρώην Ιρανού προέδρου και στελεχών των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών. Παρά τις επιφυλάξεις του για τις πιθανές επιπτώσεις στη φήμη του ίδιου και του πανεπιστημίου, αποδέχθηκε να απευθύνει την πρόσκληση, εκτιμώντας ότι όταν δύο αντίπαλοι επιθυμούν να συνομιλήσουν, αξίζει να διευκολύνεται ο διάλογος.

Πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ακόμη ότι ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα, ταξίδεψε προσωπικά στη Βουδαπέστη για να συναντήσει τον Αχμαντινετζάντ.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει επίσης ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε μυστικές πληρωμές προς τον Αλί Ακμπάρ Τζαβανφεκρ, εκπρόσωπο του πρώην προέδρου, ενώ Ισραηλινοί πράκτορες φέρονται να είχαν επανειλημμένες επαφές μαζί του πριν από την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης «Roaring Lion».

Οι New York Times αναφέρουν ακόμη ότι τον περασμένο Φεβρουάριο το συγκρότημα κατοικιών του Αχμαντινετζάντ αποτέλεσε στόχο ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής, η οποία είχε ως στόχο τους σωματοφύλακές του και το θωρακισμένο όχημά του. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στη συνέχεια παραλήφθηκε από πράκτορες της Μοσάντ και μεταφέρθηκε σε μυστική ασφαλή τοποθεσία. Για αδιευκρίνιστους λόγους αποχώρησε αργότερα από εκεί και δεν εμφανίστηκε δημόσια μέχρι την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Πάντα σύμφωνα με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, ο πρώην πρόεδρος βρίσκεται πλέον υπό κράτηση από την υπηρεσία πληροφοριών των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και τελεί σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Τόσο η Μοσάντ όσο και ο εκπρόσωπος του Αχμαντινετζάντ αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες της εφημερίδας.

Ο πρώην σύμβουλος και στενός συνεργάτης του Αχμαντινετζάντ, Αμπντολρεζά Νταβαρί, υποστήριξε ότι ο πρώην πρόεδρος δεν θα συνεργαζόταν με το Ισραήλ για οικονομικό όφελος.

«Έχει χρήματα και ένα ευρύ οικονομικό δίκτυο. Αν το έκανε, θα το έκανε για την εξουσία. Θέλει να βρίσκεται στην κορυφή της εξουσίας», δήλωσε ο Νταβαρί στους New York Times.

Άλλος συνεργάτης του υποστήριξε ότι ο Αχμαντινετζάντ είχε εκφράσει την επιθυμία να αναδειχθεί νέος ηγέτης του Ιράν με τη στήριξη ξένων δυνάμεων, ενώ ανησυχούσε ότι ένας πόλεμος θα οδηγούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να επιλέξουν μια διαφορετική προσωπικότητα για τη διακυβέρνηση της χώρας.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι, μετά τον τριπλό αποκλεισμό του από τις προεδρικές εκλογές στο Ιράν, ο πρώην πρόεδρος έχασε την εμπιστοσύνη του προς το πολιτικό σύστημα της χώρας και εξέφραζε ολοένα και μεγαλύτερη δυσαρέσκεια απέναντι σε κορυφαία στελέχη του καθεστώτος, μεταξύ των οποίων και ο Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με τον συνεργάτη του, ο Αχμαντινετζάντ είχε δηλώσει κατά το παρελθόν ότι, εάν επέστρεφε στην εξουσία, θα επιδίωκε την εξομάλυνση των σχέσεων του Ιράν με το Ισραήλ μέσω των Συμφωνιών του Αβραάμ.

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