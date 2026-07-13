Στο πλαίσιο προσπαθειών της Τουρκίας να επιλύσει το ζήτημα S-400 με σκοπό την ενδεχόμενη επανένταξη στο πρόγραμμα F-35 ή άρση κυρώσεων, ξαναεμφανίζονται φήμες για μεταφορά ή πώληση του ρωσικού οπλικού συστήματος. Ένα πρόσφατο ρεπορτάζ του Murat Gürgen που δημοσιεύτηκε στο TurkeyinDepth αναφέρει ότι μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται για τα τουρκικά συστήματα S-400 είναι η μεταφορά τους στη Σομαλία (για προστασία στρατιωτικών εγκαταστάσεων και διαστημικού λιμένα), η πώλησή τους σε ΗΑΕ ή Κατάρ, ή η μετακίνησή τους στα κατεχόμενα της Κύπρου. Αξίζει να σημειωθεί πως καμία από αυτές δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.







Η επιλογή μεταφοράς στο ψευδοκράτος αν και απομακρισμένη για επιχειρησιακούς και πολιτικούς λόγους παραμένει ένα από τα σενάρια που αιωρούνται σε τουρκικά και διεθνή μέσα, μαζί με πώληση σε χώρες του Κόλπου ή ανάπτυξη στη Σομαλία. Ήδη σε τουρκικά τηλεοπτικά πάνελ συζητείται το συγκεκριμένο σενάριο.

Η τουρκική πλευρά διαψεύδει ορισμένες από αυτές (π.χ. Σομαλία) και δηλώνει ότι τα συστήματα παραμένουν στο οπλοστάσιό της χωρίς αλλαγή στάση. Υπενθυμίζεται ότι το ψευδοκράτος εκφράσει στήριξη στις τουρκικές θέσεις για τα S-400 και έχει καταδικάσει τις αμερικανικές κυρώσεις.



Σενάρια για Πενταδάχτυλο

Πάντως πριν από λίγες μέρες τούρκοι αναλυτές παρουσιάζουν ένα υποθετικό επιχειρησιακό σενάριο ανάπτυξης συστήματος αεράμυνας S-400 στα κατεχόμενα, με επίκεντρο την οροσειρά του Πενταδακτύλου. Σύμφωνα με την ανάλυσή του, τα ραντάρ και το κέντρο διοίκησης θα τοποθετούνταν στις υψηλότερες κορυφές για μέγιστη εμβέλεια εντοπισμού, ενώ οι εκτοξευτές πυραύλων θα αναπτύσσονταν σε διαφορετικά στρατηγικά σημεία κατά μήκος της οροσειράς.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι, σε μια τέτοια διάταξη, η θεωρητική εμβέλεια των S-400 θα μπορούσε να καλύπτει μεγάλο μέρος της Ανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένων περιοχών της Συρίας, του Λιβάνου, των ισραηλινών ακτών, της βόρειας Αιγύπτου και των νότιων τουρκικών παραλίων, παρουσιάζοντας το σύστημα ως μέσο προστασίας της Κύπρου και των τουρκικών στρατηγικών συμφερόντων στην περιοχή.



