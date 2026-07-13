Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ΟΗΕ κατηγόρησε σήμερα τη Χαμάς ότι παρεμπόδισε την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, προειδοποιώντας ότι οι ενέργειες της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης καθιστούν τις επιχειρήσεις των ΜΚΟ όλο και περισσότερο επικίνδυνες.

Η Χαμάς εξακολουθεί να ελέγχει ορισμένα τμήματα της λωρίδας της Γάζας, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις επέκτειναν την παρουσία τους στον θύλακα.

Σε μια ανακοίνωση, ο αναπληρωτής ειδικός συντονιστής του ΟΗΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, ο Ραμίζ Αλακμπάροφ, καταδίκασε «με τη μεγαλύτερη σθεναρότητα» τα εμπόδια που φέρεται να θέτουν στις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις οι ντε φάκτο αρχές της Γάζας, αναφερόμενος στη Χαμάς.

Όπως είπε, οι ενέργειες αυτές «έθεσαν σε κίνδυνο το ανθρωπιστικό προσωπικό, εκφόβισαν τους εργαζομένους που είναι επιφορτισμένοι με τη διανομή ζωτικής σημασίας επισιτιστικής βοήθειας και διατάραξαν απαραίτητες επιχειρήσεις».

Τα περιστατικά σημειώθηκαν προχθές Σάββατο σε σημείο διανομής στην Τζαμπάλια (βόρεια), όπου εισέβαλαν ένοπλοι άνδρες σχετιζόμενοι με τη Χαμάς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΗΕ, μαχητές «εισήλθαν επίσης σε αποθήκη του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος και επιτέθηκαν σε δύο οδηγούς φορτηγών που παρέδιδαν ανθρωπιστική βοήθεια».

Ο Αλακμπάροφ εκτίμησε πως «αυτά τα περιστατικά δεν ήταν μεμονωμένα» και «μαρτυρούν μια όλο και πιο ανησυχητική τάση εκφοβισμών, βιαιοτήτων και παρεμποδίσεων, κυρίως προσπαθειών εκτροπής, με στόχο τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις».

Προειδοποίησε ότι τέτοιες ενέργειες θέτουν σε κίνδυνο την παροχή απαραίτητης βοήθειας, ενώ οι άμαχοι της ρημαγμένης από τον πόλεμο περιοχής αντιμετωπίζουν σοβαρή ανθρωπιστική κρίση.

Η Χαμάς απέρριψε «αβάσιμες» όπως τις χαρακτήρισε κατηγορίες. «Η αστυνομία και οι δυνάμεις ασφαλείας εξακολουθούν να προστατεύουν τα φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και τα κέντρα διανομής, και να διευκολύνουν την εργασία των διεθνών οργανισμών», μη ανεχόμενες οποιαδήποτε επίθεση, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών, που διευθύνεται από την ισλαμιστική οργάνωση.

Η Cogat, η υπηρεσία του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που είναι επιφορτισμένη με τις πολιτικές υποθέσεις στα παλαιστινιακά εδάφη, κατηγόρησε επίσης τη Χαμάς.

«Πρόκειται για μια νέα καταφανή απόδειξη ότι η Χαμάς εκμεταλλεύεται κυνικά τον ανθρωπιστικό χώρο και τη βοήθεια που προορίζεται για τους κατοίκους της λωρίδας της Γάζας για ίδιον όφελος», ανέφερε σε μια ανακοίνωση.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ