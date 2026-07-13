Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης ανακοίνωσε σήμερα ότι στόχευσε το αεροδρόμιο Σαναά, που ελέγχεται από τους Χούθι, οι οποίοι δεσμεύτηκαν να ανταποδώσουν, στο πιο σοβαρό επεισόδιο μεταξύ των δύο εμπόλεμων πλευρών που σημειώνεται ύστερα από χρόνια εκεχειρίας, κάτι που ώθησε τον ΟΗΕ να απευθύνει έκκληση για αποκλιμάκωση.

Οι φιλοϊρανοί αντάρτες κατηγόρησαν τη Σαουδική Αραβία ότι εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου στην πρωτεύουσα της Υεμένης.

Η υποστηριζόμενη από το Ριάντ υεμενίτικη κυβέρνηση δήλωσε ότι ήθελε να εμποδίσει την προσγείωση ενός ιρανικού αεροπλάνου που μετέφερε αντιπροσωπεία των Χούθι από την Τεχεράνη. Η αντιπροσωπεία αυτή είχε ταξιδέψει στην ιρανική πρωτεύουσα για να μεταφέρει τα συλλυπητήριά της.

«Οι τρομοκρατικές πολιτοφυλακές των Χούθι -υποστηριζόμενες από το ιρανικό καθεστώς- εμπόδισαν ένα αεροπλάνο που ανήκει στην εθνική αεροπορική εταιρεία της Υεμένης να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, Σαναά, ενώ ταυτόχρονα επέμεναν να επιτρέψουν σε ένα ιρανικό αεροπλάνο να παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Υεμένης. Ως αποτέλεσμα, ο διάδρομος προσγείωσης του αεροδρομίου έγινε στόχος», τόνισε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας της Υεμένης.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι Γιαχία Σάρι, δήλωσε νωρίτερα ότι το αεροδρόμιο έγινε στόχος «σαουδαραβικών αεροπορικών επιδρομών». Χαρακτήρισε τις επιθέσεις «κατάφωρη επιθετικότητα» και είπε ότι αυτές έβαλαν τέλος σε μια περίοδο αποκλιμάκωσης στη μακροχρόνια σύγκρουση. Προειδοποίησε ότι η Σαουδική Αραβία θα υποστεί τις συνέπειες και ότι η επίθεση δεν θα μείνει χωρίς απάντηση.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Massira, το οποίο ελέγχεται από τους αντάρτες, οι επιθέσεις είχαν στόχο τους διαδρόμους προσγείωσης του αεροδρομίου.

Ένας εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων της Υεμένης δήλωσε αργότερα ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Χοντέιντα, περιοχή που ελέγχεται από τους Χούθι. Ο υπουργός Μεταφορών των Χούθι δήλωσε επίσης ότι το ιρανικό αεροσκάφος προσγειώθηκε σε υεμενίτικο έδαφος, χωρίς να διευκρινίσει την τοποθεσία.

Η γενική αρχή αεροπορίας της κυβέρνησης της Υεμένης διέταξε το κλείσιμο όλων των αεροδρομίων σε εθνικό επίπεδο μέχρι νεωτέρας.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι απάντηση από τη Σαουδική Αραβία για το συμβάν.

«Ανησυχώ εξαιρετικά για τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης», τόνισε με ανάρτηση στο Χ ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για την Υεμένη, ο Χανς Γκρούνμπεργκ. «Είμαι σε στενή επαφή με όλα τα μέρη, με το γραφείο μου επικοινωνεί με τους στρατιωτικούς εκπροσώπους κάθε πλευράς. Προτρέπουμε όλους σε αποκλιμάκωση και να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν νέο κύκλο βίας στην Υεμένη», πρόσθεσε.

Ο Μουαμάρ μπιν Μουταχάρ Αλ-Εριάν, υπουργός Πληροφοριών της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, δήλωσε ότι οι Χούθι κρατούν ένα αεροσκάφος που ανήκει στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού στο αεροδρόμιο της Σαναά και κρατούν τον πιλότο και τον συγκυβερνήτη του.

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης δήλωσε ότι εξάντλησε τις διπλωματικές προσπάθειες για να πείσει το Ιράν και τους Χούθι να σταματήσουν ιρανικά αεροσκάφη να παραβιάζουν, όπως είπε, τον εναέριο χώρο της Υεμένης. Συμπλήρωσε ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις θα απαντήσουν σε οποιοδήποτε εχθρικό αεροσκάφος παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Υεμένης «με όλα τα διαθέσιμα μέσα» και κατέστησε υπεύθυνο το Ιράν.

Η Υεμένη μαστίζεται εδώ και πάνω από μια δεκαετία από μια σύγκρουση μεταξύ των ανταρτών, οι οποίοι κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σαναά και στη συνέχεια μεγάλο μέρος του βόρειου τμήματος της χώρας, και της κυβέρνησης, η οποία υποστηρίζεται από έναν στρατιωτικό συνασπισμό υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας.

Η φτωχότερη χώρα της Αραβικής Χερσονήσου, ωστόσο, βιώνει μια ηρεμία μετά την εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ το 2022.

Saudi-Arabien griff die Start- und Landebahnen des Flughafens der Houthis in Sanaa, Jemen, an. pic.twitter.com/t3DfwUrFtQ — Markus Schaub (@M_Schaub) July 13, 2026

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ