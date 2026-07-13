Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε σήμερα στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό BFM ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν διαπιστωθεί κυβερνοεπιθέσεις ρωσικής προέλευσης, τόσο κατά της Γαλλίας όσο και κατά άλλων 10 ευρωπαϊκών κρατων, οι οποίες αποσκοπούν είτε σε σαμποτάζ είτε σε κατασκοπεία και ότι προτίθεται εντός των προσεχών ημερών να καλέσει στο υπουργείο Εξωτερικών τον πρέσβη της Ρωσίας στη Γαλλία. Ερωτηθείς εξάλλου ο Γάλλος υπουργός για τις έντονα φιλορωσικές απόψεις που ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκφράζει η Ρωσίδα δημοσιογράφος Ξένια Φεντόροβα σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφερε ότι, όπως έχει κατ' επανάληψη τονίσει, οι απόψεις της δεν είναι πάρα η προπαγάνδα του Κρεμλίνου.

Ο Γάλλος υπουργός σημείωσε επίσης ότι η Γαλλία είναι ένα κράτος δικαίου όπου υπάρχει ελευθερία λόγου, αναρωτήθηκε ωστόσο γιατί καλείται τόσο συχνά σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης ένα άτομο που δεν κρύβει τις σχέσεις του με τη Ρωσία του Πούτιν.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ