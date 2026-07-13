Ποινή ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το Ανώτερο Περιφερειακό Δικαστήριο του Μονάχου σε ζευγάρι Ιρακινών μελών της τρομοκρατικής οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος», οι οποίοι κρατούσαν δύο κορίτσια Γιεζίντι ως σκλάβες τους.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι Τουανά Χ.Σ. και Αζιά Ρ.Α. βρίσκονταν την περίοδο 2015-2017 στην περιοχή μεταξύ Ιράκ και Συρίας η οποία ελεγχόταν από το «ΙΚ» και εκεί άρπαξαν από τους Γιεζίντι αρχικά ένα 5χρονο κορίτσι, ενώ αργότερα έπεσε στα χέρια τους και ένα κορίτσι 12 ετών. Τα δύο παιδιά ζούσαν ως σκλάβες του ζευγαριού, ενώ ήταν θύματα βίας και σεξουαλικής κακοποίησης. Επιπλέον, έπρεπε να ασπαστούν την ιδεολογία της τρομοκρατικής οργάνωσης των απαγωγέων τους.

Ο Τουανά Χ.Σ. φέρεται να βίασε πολλές φορές τα δύο κορίτσια, ενώ η σύζυγός του φρόντιζε κάθε φορά να ετοιμάζει ένα δωμάτιο και να μακιγιάρει τα θύματα. Επιπλέον, η γυναίκα προκαλούσε συχνά σκοπίμως εγκαύματα στα παιδιά και τους επέβαλλε ως τιμωρία να στέκονται επί ώρες σε ένα πόδι. Το ζευγάρι κρίθηκε μεταξύ άλλων ένοχο για συμμετοχή σε γενοκτονία και για υποδούλωση ανηλίκων.

Μετά το 2017, όταν το «Ισλαμικό Κράτος» εκδιώχθηκε από την περιοχή, οι δύο κατηγορούμενοι εγκατέλειψαν τη Συρία, αλλά δεν απελευθέρωσαν τα κορίτσια, τα οποία τα παρέδωσαν, αντιθέτως, σε άλλα μέλη της οργάνωσης. Τον Απρίλιο του 2024 συνελήφθησαν στη Βαυαρία και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ