Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι έπληξε υποδομές που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση στρατιωτικών φορτίων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, προκαλώντας ζημιές στο ουκρανικό λιμάνι Τσορνομόρσκ, κοντά στην Οδησσό.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο δήλωσε ότι οι στόχοι περιλάμβαναν λιμενικές υποδομές που χρησιμοποιούνται για την εκφόρτωση στρατιωτικού υλικού, δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων και ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Ο ουκρανικός γεωργικός όμιλος ⁠Kernel Holding δήλωσε σήμερα ότι ανέστειλε τις δραστηριότητές του στο Τσορνομόρσκ αφότου οι εγκαταστάσεις του υπέστησαν σοβαρές ζημιές κατά τις ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones τις νύχτες της 10ης έως της 12ης Ιουλίου. Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από τις ουκρανικές αρχές.

Η Μόσχα έχει απειλήσει να κλιμακώσει τον πόλεμο που μαίνεται στην Ουκρανία εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια, καθώς το Κίεβο έχει στοχοποιήσει ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και τάνκερ τις τελευταίες εβδομάδες, προκαλώντας σοβαρές ελλείψεις καυσίμων εντός της Ρωσίας.

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Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ