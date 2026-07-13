Η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) δήλωσε σήμερα ότι κατάσχεσε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) δυτικής κατασκευής που λειτουργούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ/ΑΙ), τα οποία έφθασαν στο ρωσικό έδαφος έπειτα από ρίψη από ουκρανικά drones και αερόστατα και τα οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

Η FSB δήλωσε ότι τα drones αυτά έφθασαν στην περιφέρεια Μπριάνσκ κοντά στην Ουκρανία, και ότι στη συνέχεια Ουκρανοί πράκτορες τα μετέφεραν σε τρέιλερ στην περιφέρεια Τσελγιαμπίνσκ στα Ουράλια και Αμούρ στη ρωσική Άπω Ανατολή. Δήλωσε ότι το σχέδιο ήταν να χτυπηθούν οι αεροπορικές βάσεις Shagol και Ukrainka σε αυτές τις περιοχές και οι δράστες έχουν συλληφθεί.

Η FSB δήλωσε ότι τα drones είχαν κατασκευαστεί στις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τον Καναδά και τη Σουηδία, έφεραν εκρηκτικά πάνω από 1 κιλό το καθένα και χρησιμοποιούσαν πλοήγηση τεχνητής νοημοσύνης για να αποφεύγουν τις ρωσικές παρεμβολές.

Η αποτυχημένη επιχείρηση φαίνεται να μοιάζει με επίθεση του 2025 κατά ρωσικών στρατιωτικών αεροπορικών βάσεων, κατά την οποία υπέστησαν ζημιές περίπου 20 ρωσικά αεροσκάφη. Στους στόχους εκείνης της επίθεσης περιλαμβανόταν και η βάση Ukrainka.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ