Ένας τουρίστας τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο από κέρατο ταύρου που του τρύπησε το μάγουλο, κατά τη διάρκεια της ταυροδρομίας του φεστιβάλ Σαν Φερμίν στην Ισπανία το Σάββατο.

Έξι ταύροι όρμησαν στους στενούς δρόμους της Παμπλόνα, στη βόρεια Ισπανία, ανάμεσα σε εκατοντάδες συμμετέχοντες που έτρεχαν μπροστά τους.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, που διήρκεσε περίπου δυόμισι λεπτά, πολλοί άνθρωποι έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλον στα λιθόστρωτα, ενώ οι ταύροι συνέχισαν προς την αρένα, όπου αργότερα μέσα στην ημέρα θανατώθηκαν από ταυρομάχους.

Σύμφωνα με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ναβάρα, κέρατο ταύρου τρύπησε το μάγουλο τουρίστα, ενώ 12 ακόμη άτομα χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα για διάφορους τραυματισμούς.

Ένας μαύρος ταύρος αποσπάστηκε νωρίς από την ομάδα, έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένους δρομείς και χτύπησε έναν από αυτούς με το κέρατό του στο πλάι του προσώπου. Δεν έχει διευκρινιστεί αν αυτό ήταν το περιστατικό κατά το οποίο σημειώθηκε ο σοβαρός τραυματισμός.

Η σημερινή ταυροδρομία ήταν η πέμπτη από τις οκτώ που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. Έρχεται την ώρα που τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να διαφύγουν από μεγάλη δασική πυρκαγιά στη νότια Ισπανία.

Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την έκδοση του μυθιστορήματος «Ο Ήλιος Ανατέλλει Ξανά» του Ernest Hemingway, το οποίο έκανε γνωστό το φεστιβάλ του Σαν Φερμίν σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο τελευταίος θάνατος κατά τη διάρκεια των ταυροδρομιών σημειώθηκε το 2009, ωστόσο οι τραυματισμοί από κέρατα και τα κατάγματα παραμένουν συχνό φαινόμενο, καθώς κάθε χρόνο συμμετέχουν πολλοί άπειροι δρομείς και τουρίστες μαζί με τους πιο έμπειρους ντόπιους.

Vídeo del momento en el que un toro cornea en la cara a un mozo en Mercaderes https://t.co/FdPxV3EOHD pic.twitter.com/YiSbzdTAdD — Diario de Navarra (@DiariodeNavarra) July 11, 2026

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες φορούν την παραδοσιακή λευκή ενδυμασία με κόκκινη ζώνη και κόκκινο μαντήλι στον λαιμό, χαρακτηριστικό του πολύχρωμου φεστιβάλ.

Κάθε χρόνο, οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων διαμαρτύρονται κατά της διοργάνωσης, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια πρακτική που προκαλεί αδικαιολόγητη κακοποίηση των ζώων.

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Πηγή: Πρώτο Θέμα