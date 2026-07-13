Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέρριψαν 4 ιρανικούς πυραύλους πάνω από τη χώρα, την οποία η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι στοχοθέτησε σε αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα.

"Σήμερα το ξημέρωμα, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέρριψαν τέσσερις πυραύλους που είχαν διεισδύσει στον ιορδανικό εναέριο χώρο προερχόμενοι από το ιρανικό έδαφος", σημείωσε επίσημη πηγή του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, προσθέτοντας ότι δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός και καμία υλική ζημιά.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ