Εννιά εργαζόμενοι σε εγκατάσταση αποτέφρωσης σκουπιδιών στην πολιτεία Πούνε, στη δυτική Ινδία, έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε πελώριος όγκος απορριμμάτων εξαιτίας καταρρακτωδών βροχών, έκανε γνωστό η επιχείρηση σήμερα.

Το δυστύχημα έγινε την περασμένη Τετάρτη, όταν βουνό από σκουπίδια προορισμένα για καύση με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρισμού κατέρρευσε σε κτίριο της μονάδας, εξήγησε η Antony Waste Handling Cell.

Από τους 23 ανθρώπους που θάφτηκαν ζωντανοί, εννιά ανασύρθηκαν νεκροί, πρόσθεσε η επιχείρηση. Άλλοι τρεις συνέχιζαν να νοσηλεύονται σε νοσοκομείο σήμερα, σύμφωνα με την εφημερίδα Times of India.

Το δυστύχημα οφειλόταν «στις ακατάπαυστες βροχές, οι οποίες αποσταθεροποίησαν» όγκο απορριμμάτων εκατομμυρίων τόνων και προκάλεσαν «δομική ζημιά» σε κτίριο, κατά την επιχείρηση.

Η δραστηριότητα στο εργοστάσιο έχει ανασταλεί μέχρι νεοτέρας.

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις είναι φαινόμενα που πλήττουν συχνά την Ινδία την καλοκαιρινή περίοδο του μουσώνα. Κατά επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη χειροτερεύει την ένταση και τη συχνότητά τους.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ