Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για νέες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο Ομάν και το Μπαχρέιν, σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον ιστότοπο αυτού του στρατιωτικού σώματος.

«Πέραν της στοχοθέτησης εγκαταστάσεων και υποδομών του αμερικανικού στρατού στο Τζουφάιρ του Μπαχρέιν, όπου μαίνονται πυρκαγιές, το Ναυτικό των Φρουρών στοχοθέτησε και κατέστρεψε» ραντάρ, το ένα από τα οποία για τον εντοπισμό πλοίων στο Ομάν, αναφέρεται στο κείμενο που δημοσιοποιήθηκε από τον ιστότοπο Sepah News.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ