Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι έξι τραυματίστηκαν χθες Κυριακή στη Χιλή όταν τους χτύπησε αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε αγορά στη Βίνια δελ Μαρ, δυτικά της πρωτεύουσας Σαντιάγο, ανακοίνωσε η χωροφυλακή, διευκρινίζοντας ότι ο οδηγός συνελήφθη.

«Ο οδηγός, για λόγους ακόμη αδιευκρίνιστους, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του» κι έπεσε πάνω σε πεζούς στα όρια της αγοράς της Καουπολικάν, ανέφερε συνταγματάρχης των καραμπινιέρων (της χωροφυλακής) στη νομαρχία Βίνια δελ Μαρ, ο Χόρχε Γουαΐτα, σε μήνυμά του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Έχουμε έξι νεκρούς ως αυτή τη στιγμή. Και έχουμε επίσης επτά τραυματίες, αλλά ευτυχώς» κανένας δεν θεωρείται πως βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, διευκρίνισε ο αξιωματικός.

Βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει χαοτικές σκηνές από τα επακόλουθα του συμβάντος, με ένα πλήθος να περικυκλώνει και να αντιδρά σε ένα πράσινο όχημα στο σημείο, ενώ οι παρευρισκόμενοι φαίνονται αναστατωμένοι καθώς εξελίσσεται η επέμβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

JUST IN: 6 killed and multiple injured after a mass hit-and-run at the Viña del Mar fair in Chile. pic.twitter.com/b5IZOHwhjh — Scope Report (@ScopeReport_) July 12, 2026

🚨 BREAKING: CHAOS AT CHILE FAIR AFTER VEHICLE PLOWS INTO CROWD



At least 6 people have reportedly been killed and several others injured after a vehicle drove into a crowd at the Viña del Mar fair in Chile.#Chile #VinaDelMar #BreakingNews https://t.co/M052Ni8RDi pic.twitter.com/Z8mCsC5iKb — Rosa News Official (@Mirha1206) July 12, 2026

Ο οδηγός είναι υπαξιωματικός του πολεμικού ναυτικού που ήταν εκτός υπηρεσίας, ανέφερε ο θεσμός στον οποίο υπηρετεί. Τέθηκε υπό κράτηση και υποβλήθηκε σε διάφορες εξετάσεις, σημείωσε η αστυνομία.

Κατά τα πρώτα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την αστυνομία, το αυτοκίνητο είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα σε δρόμο κατά μήκος της υπαίθριας αγοράς.

Σε φωτογραφίες τραβηγμένες αμέσως μετά το δυστύχημα διακρίνεται λευκό αυτοκίνητο με σπασμένο παρμπρίζ και μέρος του καπό παραμορφωμένο. Κάτω γύρω από το όχημα βρίσκονται ρούχα, κιβώτια και άλλα είδη που κατά τα φαινόμενα προέρχονται από την αγορά.

Αξιωματούχος στη Βαλπαραΐσο, ο Μανουέλ Μιγιόνες Τσιρίνο, δήλωσε ότι σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση της αστυνομίας ο οδηγός «δεν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ», πιθανόν έχασε τον έλεγχο επειδή «ψιχάλιζε», ο δρόμος ήταν ολισθηρός και δεν είχε επαρκή πρόσφυση.

Οι ταυτότητες των θυμάτων δεν ανακοινώθηκαν, όμως, σύμφωνα με μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν πιστεύεται πως τα περισσότερα ήταν «έμποροι», κατά τον κ. Μιγιόνες.

Το πολεμικό ναυτικό ανέφερε πως οδηγούσε όχημα «ιδιωτικής χρήσης».

Εξέφρασε ακόμη τη θλίψη του για την «ανεπανόρθωτη απώλεια ανθρωπίνων ζωών εξαιτίας αυτής της τραγωδίας» και διαβεβαίωσε πως θα συνεργαστεί στην έρευνα για να διαλευκανθούν «οι περιστάσεις» του δυστυχήματος.

«Η τραγωδία στη Βίνια δελ Μαρ βυθίζει όλη τη χώρα στο πένθος», σχολίασε ο πρόεδρος Χοσέ Αντόνιο Καστ, εκφράζοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Ο δήμος ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει νομική και ψυχολογική βοήθεια στα θύματα και στις οικογένειές τους.

Η Βίνια δελ Μαρ βρίσκεται κάπου 120 χιλιόμετρα δυτικά από την πρωτεύουσα Σαντιάγο, στις ακτές στον Ειρηνικό.

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Πηγή: skai.gr