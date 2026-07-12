Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας, Λίντσεϊ Γκράχαμ, ένας από τους στενότερους πολιτικούς συμμάχους του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πέθανε αιφνιδίως σε ηλικία 71 ετών, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του γραφείου του, κάνοντας λόγο για «σύντομη και αιφνίδια ασθένεια».

Η είδηση προκάλεσε σοκ στην Ουάσιγκτον, καθώς ο Γκράχαμ είχε επιστρέψει μόλις λίγες ώρες νωρίτερα από επίσκεψη στην Ουκρανία και παρέμενε ιδιαίτερα δραστήριος στις πολιτικές του παρεμβάσεις.

Η τελευταία συνομιλία με τον Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γκράχαμ το βράδυ του Σαββάτου, λίγες ώρες πριν από τον θάνατό του.

Όπως είπε, ο γερουσιαστής τον κάλεσε αμέσως μετά την επιστροφή του από την Ουκρανία για να συζητήσουν την προώθηση του Save America Act, νομοσχεδίου που ο ίδιος υποστήριζε ένθερμα.

«Ακουγόταν λίγο κουρασμένος από το ταξίδι, αλλά κατά τα άλλα ήταν μια χαρά. Μου είπε ότι ήθελε να περάσει το νομοσχέδιο και του απάντησα πως θα το καταφέρουμε. Λίγες ώρες αργότερα ενημερώθηκα ότι πέθανε. Ήταν σαν μέλος της οικογένειάς μου», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.





.@POTUS on the passing of Sen. Lindsey Graham: "He's a tough one to lose. He was great — he was unique in every way... He was like a member of the family to me. It's very tough." pic.twitter.com/1ql4d8KD5j — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 12, 2026

Κατέρρευσε μετά την επιστροφή από την Ουκρανία

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην κατοικία του στην Ουάσιγκτον έπειτα από αναφορά για έντονους πόνους στο στήθος.

Οι διασώστες χρειάστηκε να παραβιάσουν την πόρτα της κατοικίας, ενώ περίπου 25 λεπτά αργότερα διαβιβάστηκε μέσω ασυρμάτου ότι είχε ξεκινήσει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (CPR). Παρά τις προσπάθειες, ο Γκράχαμ κατέληξε.

Το γραφείο του δεν έχει μέχρι στιγμής ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την αιτία θανάτου.

Μία από τις πιο ισχυρές φωνές υπέρ της Ουκρανίας

Εκλεγμένος στη Γερουσία από το 2002, ο Λίντσεϊ Γκράχαμ υπήρξε επί δεκαετίες από τις πλέον επιδραστικές προσωπικότητες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Αν και αρχικά ήταν επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ, στη συνέχεια εξελίχθηκε σε έναν από τους στενότερους συμμάχους και συμβούλους του στο Κογκρέσο.

Παρέμεινε ωστόσο ένθερμος υποστηρικτής της αμερικανικής διεθνούς παρουσίας, της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία και της ισχυρής στήριξης προς το Ισραήλ, υιοθετώντας συχνά πιο παρεμβατικές θέσεις από εκείνες που εκφράζει η απομονωτική πτέρυγα των Ρεπουμπλικανών.



Η τελευταία ομιλία



Ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος έδειχνε εξωτερικά να βρίσκεται σε καλή κατάσταση υγείας, μίλησε χθες σε δημοσιογράφους στο Κίεβο, εκφράζοντας τη στήριξή του στην απόφαση του Λευκού Οίκου να επιβάλει αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.





Senator Lindsey Graham (R-SC), appearing overall outwardly healthy, spoke to reporters yesterday in the Ukrainian capital of Kyiv, expressing support for the White House’s decision to impose tougher sanctions on Russia. Roughly 24 hours later, he was dead from sudden cardiac… https://t.co/xXwW75wVMQ pic.twitter.com/8HslhEJSVv — OSINTdefender (@sentdefender) July 12, 2026



Θεωρίες συνωμοσίας χωρίς αποδείξεις

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου του, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίστηκαν ισχυρισμοί περί πιθανής εμπλοκής της Ρωσίας.

Η ακτιβίστρια της αμερικανικής ακροδεξιάς Laura Loomer διερωτήθηκε δημόσια εάν ο Γκράχαμ δηλητηριάστηκε, επικαλούμενη την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ουκρανία και τις σκληρές θέσεις που είχε εκφράσει υπέρ νέων κυρώσεων κατά της Μόσχας.





Did Russia just poison Lindsey Graham?



There seriously needs to be an investigation. Russia just sent a delegation to Khamenei’s funeral in Tehran where the IRGC and funeral organizers was calling for myself, President Trump and Senator Graham to be assassinated.



Lindsey… https://t.co/bEBz7LpuLi — Laura Loomer (@LauraLoomer) July 12, 2026

Ανάλογους υπαινιγμούς διατύπωσε και ο Ρώσος αντικαθεστωτικός κοινωνιολόγος Ιγκόρ Έιντμαν, ο οποίος υποστήριξε ότι το Κρεμλίνο ενδεχομένως είχε κίνητρο να εξουδετερώσει έναν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας στον στενό κύκλο του Αμερικανού Προέδρου. Ο ίδιος υπέθεσε ότι μια ενδεχόμενη δηλητηρίαση θα μπορούσε, θεωρητικά, να είχε πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Γκράχαμ στο Κίεβο μέσω ουσίας βραδείας δράσης.





Russian opposition figure Igor Eidman claimed that Lindsey Graham may have been killed by Kremlin intelligence services



According to sociologist Eidman, two factors point in this direction — the timing and the location.



Moscow had a motive: Graham actively advocated for… https://t.co/AbEeNZNQkd pic.twitter.com/K7G1i1xDkq — NEXTA (@nexta_tv) July 12, 2026

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί δεν συνοδεύονται από αποδείξεις και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη ένδειξη ή ανακοίνωση από τις αμερικανικές Αρχές που να συνδέει τον θάνατο του Λίντσεϊ Γκράχαμ με εγκληματική ενέργεια ή ξένη εμπλοκή. Η αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί επίσημα και οποιαδήποτε σύνδεση με τη Ρωσία παραμένει σε επίπεδο εικασιών και προσωπικών απόψεων.



Ασέβια τούρκων δημοσιογράφων

Πάντως σε μια άκρως προκλητική ανάρτηση ο τούρκος δημοσιογράφος Ragip Soylu έγραψε στο X



«Πιθανότατα όλο το καλό τουρκικό φαγητό που κατανάλωσε στην Τουρκία κατά τη διάρκεια της Συνόδου του ΝΑΤΟ δεν έκανε καλό στην υγεία του. Επίσης, πέθανε αμέσως αφού άλλαξε τη στάση του σχετικά με την παραλαβή των F-35 από την Τουρκία. Χαχα. Συγγνώμη, ξέρω ότι αυτό είναι απρεπές, αλλά δεν πρόκειται να πενθήσω για αυτόν τον μάλλον ασήμαντο άνθρωπο και με αυτόν τον χαρακτηρισμό είμαι επιεικής.»



